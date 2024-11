Alberto Scafella Vedi tutti gli articoli

Nato a Civitavecchia nel 1965, pilota militare di elicotteri dal 1993 ha ricoperto diversi incarichi nell'Aviazione dell'Esercito e presso lo Stato Maggiore partecipando a diverse missioni nell'area balcanica. E' laureato in Scienze Strategiche e Scienze Politiche, ha acquisito i master in Scienze Strategiche e Studi Internazionali Strategico Militari. E' consigliere giuridico militare in Diritto Internazionale Umanitario e Diritto delle Operazioni militari. Ha comandato i corsi di Ufficiali allievi della Scuola Applicazione ed è stato Direttore dei corsi di Stato Maggiore. E' stato Addetto Militare presso l'Ambasciata d'Italia in Angola e Vice Comandante della Regione Militare Sardegna. Appassionato di disegno e fumetto collabora come vignettista con Analisi Difesa dal 2003.