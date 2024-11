Boeing fornirà 15 ulteriori tanker KC-46A all’USAF

Boeing costruirà altri 15 aerei Tanker KC-46A Pegasus nell’ambito di un contratto di aggiudicazione del lotto 11 dall’Aeronautica Militare statunitense per il valore di 2,38 miliardi di dollari. In totale, Boeing ha 168 aerei multi-missione KC-46A sotto contratto a livello globale, offrendo vantaggi di capacità avanzate per la forza congiunta e gli alleati.

“Apprezziamo la nostra continua partnership con l’aeronautica militare statunitense”, ha affermato Lynn Fox, vicepresidente e responsabile del programma KC-46. “Questa è un’altra grande pietra miliare per il nostro team e non vediamo l’ora di consegnare gli aerei cisterna multi-missione più avanzati al mondo per gli anni a venire”.

Il KC-46A continua a dimostrare le sue capacità senza pari avendo volato per oltre 100.000 ore e scaricato oltre 200 milioni di libbre di carburante ai ricevitori in tutto il mondo. A ottobre, il Pegasus ha effettuato il suo primo dispiegamento operativo su vasta scala dopo che l’U.S. Air Force Air Mobility Command ha approvato il KC-46A per le operazioni di combattimento nel 2022.

A luglio, l’Aeronautica ha assegnato a Boeing un contratto per aggiornare la prontezza di missione e le prestazioni del Tanker KC-46A. Ciò si basa sull’aggiornamento del Block 1 del 2023, migliorando ulteriormente le comunicazioni avanzate del tanker, la connettività dei dati e situational awareness per la sopravvivenza dell’aeromobile e il vantaggio operativo in scenari di conflitto.

Dal 2019, Boeing ha consegnato 89 KC-46A alla U.S. Air Force e quattro alla Japan Air Self-Defense Force.

Fonte: comunicato Boeing