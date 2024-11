CY4GATE: nuovi contratti in Italia in ambito Cyber Security e Forensic Intelligence

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato contratti per un valore complessivo di circa € 1,2 milioni con primari clienti italiani corporate e istituzionali per l’acquisizione di soluzioni in ambito Cyber Security e Forensic Intelligence.

I contratti si riferiscono a forniture di tecnologia in ambito Hybrid Digital Twin e Forensic Intelligence. Nel primo caso si tratta di una tecnologia all’avanguardia proprietaria del gruppo Cy4Gate mirata sia ad attività di test & validation delle infrastrutture complesse caratterizzate da ambiente multi-dominio OT/IT/IoT del cliente, sia per programmi di advanced cyber training & emulation a beneficio dei team interni di cyber security.

La soluzione del Hybrid Digital Twin si dimostra un’eccellenza in grado di rispondere ad esigenze molto sfidanti in ambito di irrobustimento della cyber resilienza delle infrastrutture critiche dei nostri clienti corporate ed istituzionali.

La fornitura comprende inoltre soluzioni in ambito Forensic Intelligence per le quali il gruppo RCS, parte di Cy4Gate, è ampiamente riconosciuto come player tecnologico di riferimento sia per il mercato domestico italiano che internazionale.

La proposizione del gruppo Cy4Gate si dimostra solida ed in focus, facendo leva sulle capability tecnologiche proprietarie che costituiscono il reale vantaggio competitivo del gruppo e che sono in grado di indirizzare a soluzione le complesse necessità che il mercato si trova in misura sempre maggiore a fronteggiare.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “Il mercato continua a sceglierci. Si tratta di contratti acquisiti con nuovi clienti in Italia, segno questo che le tecnologie sviluppate e integrate dall’azienda sono riconosciute per l’elevata capacità di soddisfare bisogni di nicchia.

Ciò è reso possibile dalla costante propensione all’innovazione, pilastro della strategia del Gruppo, ben consci che il nostro è un settore in cui essere followers significa essere destinati all’insuccesso.”

Fonte: CY4Gate