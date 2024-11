DigitalPlatforms cresce ancora nel terzo trimestre del 2024

DigitalPlatforms, gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni e tecnologie Internet of Things, Cyber e AI per le infrastrutture critiche, ha approvato i dati finanziari al 30 settembre 2024 confermando una solida tendenza di crescita in tutti i principali indicatori.

La Novestrale di Gruppo evidenzia un Valore della Produzione che ha raggiunto i 54,5 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 30 settembre 2023. Un risultato che conferma la capacità di DigitalPlatforms di generare valore grazie al costante presidio e sviluppo di tecnologie e competenze e all’ascolto delle esigenze dei Clienti.

Anche l’EBITDA del Gruppo ha registrato una crescita significativa, attestandosi a 7,2 milioni di euro, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per quanto riguarda la Capogruppo DigitalPlatforms Spa, il Valore della Produzione ha raggiunto i 28,4 milioni di euro, con una crescita del 9% rispetto al 30 settembre 2023. L’EBITDA della Capogruppo, inoltre, si attesta a 2,2 milioni di euro, registrando un incremento significativo dell’87% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a conferma dell’efficacia delle strategie adottate.

Sul fronte della solidità finanziaria, infine, a dimostrazione di un equilibrio proporzionato all’espansione del business, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, si attesta a 27,8 milioni di euro rispetto ai 29,2 milioni previsti.

“Con i dati presentati oggi confermiamo il nostro percorso di crescita, pur in presenza di uno scenario di mercato caratterizzato da forte incertezza e volatilità. Questi risultati evidenziano la fiducia che aziende e amministrazioni ripongono in noi e rafforzano il nostro impegno a supportarle al meglio nei loro processi di trasformazione digitale.

Vogliamo continuare ad essere percepiti come uno dei protagonisti del settore, puntando su innovazione, competenze, e attenzione alle esigenze dei nostri clienti e più in generale di tutti i nostri stakeholder, con una costante attenzione alla sostenibilità” ha commentato Claudio Contini, Presidente e Amministratore Delegato di DigitalPlatforms.

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con circa 480 risorse altamente qualificate che operano nella capogruppo e nelle sette aziende controllate, tutte basate interamente in Italia.

Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali,alla CyberSecurity e all’Intelligenza Artificiale. Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.

Fonte; comunicato DigitalPlatforms