IDV firma un accordo preliminare per forniture alla jv Leonardo/Rheinmetall

IDV, il marchio del Gruppo Iveco (EXM: IVG) specializzato in equipaggiamenti per la difesa e la protezione civile, ha firmato ieri un accordo preliminare con Leonardo per la fornitura di parti funzionali per futuri contratti nell’ambito della joint venture Leonardo e Rheinmetall che produrrà il carro armato KF-51 Panther e il veicolo cingolato da combattimento KF-41 Lynx per l’Esercito Italiano.

Lo ha reso noto un comunicato di IDV in cui viene precisato che la partecipazione sarà “pari al 12-15% delle attività totali della joint venture per lo sviluppo e la produzione di veicoli terrestri da combattimento cingolati per l’Esercito italiano”.

Il comunicato precisa inoltre che IDV “è ben posizionata per contribuire alla joint venture considerando le competenze uniche che ha sviluppato nei suoi siti in Italia.

La collaborazione sfrutterà l’esperienza aziendale, che spazia da sistemi di propulsione e trasmissione avanzati per veicoli militari a tecnologie di protezione altamente specializzate. Ciò garantirà inoltre che una parte significativa delle forniture principali per la joint venture arriverà dall’Italia, sfruttando la forza lavoro altamente qualificata che IDV ha in questo Paese. L’accordo consentirà al brand di continuare a contribuire allo sviluppo dei veicoli per la difesa e la protezione civile, come dimostra un portafoglio ordini che nel 2023 ha superato i 4 miliardi di euro”.

Leggi anche: