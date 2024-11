Rostec annuncia che nel 2024 triplicherà la fornitura di “droni kamikaze” alle forze russe

Durante una riunione al Consiglio della Federazione, l’amministratore delegato di Rostec, colosso pubblico dell’industria della Difesa russa, Sergei Chemezov ha riferito sulla crescita della produzione di droni affermando che solo una delle aziende Rostec nel 2023 ne ha prodotte quasi 4 volte di più rispetto al 2022. Entro la fine del 2024 si prevede che le forniture aumenteranno di altre 3 volte. Chemezov ha anche citato i prodotti di Rostec nel campo degli UAV che vengono utilizzati nella zona di guerra in Ucraina, tra cui i “Supercam”, la cui produzione in serie è stata lanciata in soli 5 mesi e il drone d’attacco ZALA KUB dimostratosi molto efficace.

Chemezov aveva riferito il 30 luglio scorso al presidente Vladimir Putin (nella foto) circa il potenziamento della produttività dell’industria della Difesa . In quell’occasione Chemezov rivelò che per la produzione del Supercam era stato realizzato uno stabilimento di produzione che copre un’area di oltre 30.000 metri quadrati.

Il continuo incremento della disponibilità di loitering munitions o droni-kamikaze presso le forze russe impiegate in Ucraina è indirettamente confermato dal report del 23 ottobre attribuito a Londra ai servizi segreti britannici.

Secondo il report le forze russe hanno lanciato sull’Ucraina nel mese di settembre oltre 1.300 droni kamikaze, il maggior numero di velivoli d’attacco senza pilota registrato in un solo mese dall’inizio del conflitto nel febbraio del 2022.

In base ai ritmi attuali, è quasi certo che la Russia supererà questo numero nell’ottobre del 2024″, si legge inoltre nel rapporto per il quale non è chiaro se la Russia sarà in grado di mantenere questo ritmo fino alla fine del 2024. Il ministero della Difesa britannico valuta che la Russia sta quasi certamente espandendo la sua capacità di condurre attacchi con droni su larga scala contro l’Ucraina, integrando le forniture iraniane con una crescente produzione interna.

Oggi il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha scritto su X che la Russia ha utilizzato quasi 2.000 droni Shahed contro l’Ucraina nel mese di ottobre, rispetto ai 1.300 di settembre con un aumento di oltre il 40%.

Foto: Presidenza Russa e Rostec