A Pantelleria gli F-35B in esercitazione di rifornimento rapido con sistema ALARP

Nelle scorse settimane si è svolta, presso il Distaccamento aeroportuale di Pantelleria, una attività addestrativa sulla capacità Air Landed Aircraft Refuelling Point (ALARP) per il rifornimento avanzato di velivoli aerotattici, alla quale hanno preso parte assetti F-35B dell’Aeronautica Militare.

In particolare, l’evento è stato incentrato sulla rigenerazione operativa di due velivoli F-35B, che una volta atterrati sull’aeroporto di Pantelleria – che nella circostanza ha simulato una base cosiddetta “austere”, ossia non idonea ad operazioni di volo a decollo convenzionale – e con i motori ancora accesi, hanno effettuato il rifornimento a terra, in gergo tecnico “Hot Pit”, per poi decollare rapidamente per il proseguimento della propria missione operativa.

L’attività è stata svolta sotto il coordinamento del Comando Squadra Aerea-1^RA di Milano dell’Aeronautica Militare, con la partecipazione di assetti e personale provenienti dal 32° Stormo di Amendola, che ha garantito anche l’attività manutentiva, di assistenza ai velivoli e di cross servicing, della 46^ Brigata Aerea di Pisa con assetto tanker KC-130J, dal 3° Stormo di Villafranca per le attività connesse alle operazioni di rifornimento e del 16° Stormo di Martina Franca che ha garantito la necessaria cornice di sicurezza attraverso i Fucilieri dell’Aria.

Questo scenario di operazioni permette di sfruttare a pieno le caratteristiche Short Takeoff dei velivoli F-35B e di esercitarsi in tempo di pace, secondo il concetto “train as you fight”, sull’utilizzo delle procedure di rifornimento a terra.

L’attività addestrativa ha permesso inoltre di esercitare il concetto NATO denominato Agile Combat Employment (ACE), uno schema operativo di manovra progettato per migliorare la resilienza e la sopravvivenza del Potere Aerospaziale, ovvero la capacità di spostarsi da una base e di rigenerare in luoghi geograficamente dispersi la propria capacità operativa aerea, per poi continuare a condurre la missione assegnata, ovvero di essere resilienti e capaci di generare prontezza operativa dal cielo in ogni circostanza.

Fonte: Aeronautica Militare