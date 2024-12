Dalla Francia 12 addestratori Alpha Jet per l’Aeronautica Nigeriana

La Nigeria riceverà 12 aerei da addestramento Alpha Jet radiati dalle forze aeree francesi: 6 saranno riportati allo stato di idoneità al volo e utilizzati operativamente, mentre gli altri 6 saranno cannibalizzati per reperire i pezzi di ricambio. Lo ha reso noto il 4 dicembre il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Nigeriana (NAF), maresciallo dell’aria Hasan Abubakar.

Gli Alpha Jet vengono acquisiti tramite la società francese SOFEMA (Société Française d’Exportation de Matériel Militaire et Aéronautique), specializzata nell’acquisizione e nella ristrutturazione di hardware militare francese. La Francia ha sostituito l’Alpha Jet con il Pilatus PC-21 per l’addestramento, lasciando gli aerei in eccedenza disponibili per la vendita.

La NAF utilizza gli Alpha Jet dagli anni ’80 per l’addestramento dei piloti e le missioni di supporto aereo ravvicinato contro insorti e militanti. Dei 24 jet inizialmente acquisiti, solo 8 rimangono in servizio, secondo la rivista Scramble.

Altri 15 aerei sono andati perduti in operazioni o in incidenti nel corso degli anni. Nel 2015 sono stati acquisiti altri 5 Alpha Jet dagli Stati Uniti, di cui uno si è schiantato al suolo. Abubakar ha affermato che gli Alpha Jet si uniranno ai jet Leonardo M-346FA, ai trasporti Airbus C295 e agli elicotteri d’attacco statunitensi Bell AH-1Z, sottolineando gli sforzi di modernizzazione della NAF.

I primi sei dei 24 aerei da combattimento/addestramento M-346FA sono attesi entro la fine del 2024. A marzo, Bell si è aggiudicata un contratto per 12 AH-1Z per la Nigeria, mentre sono in fase di acquisizione due cargo C295. L’anno prossimo la NAF riceverà anche 10 elicotteri Leonardo AW109 Trekker.

Il capo di stato maggiore dell’aeronautica ha sottolineato l’acquisizione di 12 velivoli nell’ultimo anno, 2 Beechcraft King Air 360i e 4 Diamond DA 62 leggeri, oltre a 4 elicotteri Turkish Aerospace Industries T-129 ATAK e due Leonardo AW-109 Trekker.

Il terzo e il quarto dei sei T-129 sono arrivati ​​in Nigeria a settembre insieme a razzi da 70 mm, missili anticarro L-UMTAS e CIRIT. Gli ultimi due T-129 e un King Air dovrebbero essere consegnati prima della fine del 2024. Abubakar ha anche celebrato l’arrivo di 28 nuovi piloti e operatori di UAV che hanno completato l’addestramento in Nigeria, Egitto e Stati Uniti.

Quest’anno 405 aviatori e 186 ufficiali hanno completato vari corsi all’estero, mentre 64 stanno attualmente continuando la loro formazione. In Nigeria hanno completato la formazione 5.474 aviatori e 1.331 ufficiali, ha affermato Abubakar. Da gennaio a novembre 2024, la NAF ha formato 54 piloti all’estero e 43 piloti localmente, mentre 16 operatori di UAV sono stati formati localmente.

(con fonte NAF e DefenceWeb)