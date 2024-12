ELT Group annuncia i risultati conseguiti nel 2024

ELT Group ha presentato oggi a Roma, nella consueta conferenza stampa di fine anno, i risultati conseguiti nel corso dell’anno che sta concludendosi qui sotto sintetizzati.

Centrato il piano strategico

Migliori performance di sempre dell’azienda: valore della produzione superiore a 350 milioni di euro, volume ordini 470 milioni

50 milioni di investimenti in Ricerca&Sviluppo: focus su GCAP, Spazio Unmanned e C-UAV e 10 milioni in Ricerca&Svilluppo in ambito cyber attraverso contratti a Cy4Gate

Crescita dell’azienda: 180 nuovi dipendenti, nuova sede di Napoli, avvio attività società saudita

Cy4Gate: acquisizione ca 80% di XTN e ulteriore 15% della francese Diateam

E4LIFE: 5 milioni di fatturato, breakeven raggiunto in anticipo

Continua la crescita del mercato

Il 2024 migliora ulteriormente il positivo trend di crescita degli ultimi anni, con un valore della produzione superiore a 350 milioni di euro e un volume ordini pari a circa 470 milioni, superiore del 64% rispetto al risultato ottenuto nel 2023. È il più alto volume di ordini acquisito da Elettronica nella sua storia, frutto di un sempre maggior posizionamento worldwide, insieme alla crescita continua del mercato nazionale e di quello consortile.

Il mercato ha confermato l’importanza di sostenere sviluppi tecnologici verso nuove generazioni e lo sviluppo di capacità per applicazioni multidominio ed interoperabili.

I principali contratti dell’anno hanno riguardato: EFA, Gcap, Fremm Evo, NH90, EW Center in Qatar e contratti navali nel Far East e nel Golfo a cui si aggiungono 7 nuovi programmi EDP (Carmenta PF; FESPAN; EMISSARY; E-CUAS ; NG-MIMA; MARTE; EISNET) e due di Cy4Gate (FMBTech; ECYSAP EYE ), che comprendono attività di Ricerca e Sviluppo nei domini aereo, navale, terrestre, cyber e Spazio.

Inoltre sul tema Spazio l’azienda si è aggiudicata il programma PNRM “GRISLI – Geolocalization Resilient System from LEO Intelligence” e, per la prima volta due programmi ESA.

Continua il processo di internazionalizzazione con l’avvio delle attività della società di diritto saudita lanciata lo scorso anno e la firma di accordi di cooperazione istituzionale e collaborazioni industriali in KSA, in UAE e Qatar. Forte il consolidamento anche nel mercato tedesco dove ELT Deutschland sta aumentando il contributo e la catena di valore nei programmi EFA e NH90 in Germania ovvero ampliato la propria offerta di supporto operativo e tecnico-logistico. Ha inoltre ottenuto successi in MWRS Airbus, NATO NSPA e NATO JEWCS.

Inoltre va evidenziato un nuovo modello di Customer Service che ha integrato la Logistica con il Supporto Operativo ed il Training formando ai clienti una nuova Capability basata su Academy e EW Centers, oltre alla capacità di riparazioni in grado di essere localizzata in maniera modulare e scalabile per un business che è arrivato a circa 100 milioni di euro.

“Il 2024 è stato un anno molto importante per noi, siamo infatti nel mezzo del più importante trend di crescita per la nostra azienda. Il volume di ordini acquisito è stato il più alto della nostra storia, stiamo crescendo in Italia, con l’aumento del numero dei dipendenti e l’apertura di nuove sedi, e confermando sempre di più la nostra presenza all’estero” ha dichiarato Domitilla Benigni, CEO & COO di ELT Group

“Ciò significa che le strategie individuate nel piano industriale sono state quelle giuste e che il nostro core business si sta rivelando centrale nell’approccio multidominio grazie anche all’inserimento massiccio delle nuove tecnologie compresa la AI. Oggi ELT Group è un’azienda solida, che guarda al futuro con ottimismo e con tanti progetti in un mercato della difesa sempre più sfidante e competitivo”.

Nuove opportunità da partecipate e controllate

La crescita aziendale si manifesta anche attraverso le aziende partecipate e controllate.

Nell’anno 2024 è proseguita la crescita dimensionale e tecnologica di Cy4gate. A gennaio di quest’anno c’è stata l’acquisizione di circa l’80% di XTN, a luglio è stato acquisito un ulteriore 15% della francese Diateam, e a settembre, insieme a CDP Venture Capital, è stata creata una JV per soddisfare le necessità di cyber security delle PMI nazionali. Nel 2024 ELT Group ha fatto investimenti record in attività Ricerca&Sviluppo (R&D) cyber affidando a Cy4Gate contratti per 10 milioni per lo sviluppo di attività di convergenza dei domini cyber e EW.

In crescita anche la newco E4Life (51% ELT, 49% Lendlease) costituita lo scorso anno con l’obiettivo di far crescere tecnologicamente e portare con efficacia sul mercato la tecnologia E4Shield per l’inattivazione in aerosol dei virus respiratori. Nel suo primo anno di attività l’azienda ha conseguito un fatturato di circa 5 milioni, raggiungendo già il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni.

Nel 2024 è stato inoltre perfezionato l’acquisto del 100% di EltHub. L’acquisizione si inserisce nel piano di crescita del Gruppo con l’obiettivo di creare un vero e proprio centro di competenza in Abruzzo nei segmenti dello Space EW e per il Ground, oltre alle linee di business correnti

Investimenti in R&D e innovazione tecnologica

ELT si conferma un’azienda fortemente orientata all’innovazione e alla Ricerca e Sviluppo confermando il suo annuale investimento complessivo di 50 milioni di euro.

Tra i principali focus c’è lo Spazio, dopo il lancio di Scorpio lo scorso anno l’azienda sta infatti lavorando sulla capacità di spectrum acquisition di segnali civili dalla stratosfera, un punto di osservazione che resta alto nella capacità di acquisizione di informazioni e che ha il vantaggio, rispetto ad assetti in orbita LEO, di essere persistente.

Tra i filoni di ricerca c’è lo sviluppo della capacità Unmanned EMSO. L’azienda ha lavorato allo sviluppo dei payloads con funzionalità ELINT (nelle versioni per droni mini e per droni small), mentre è in finalizzazione lo sviluppo dei payloads con altre funzionalità.

Sono state accresciute le capacità antidrone con le versioni “on the move” e “navale” (sia autonomo che completamente integrato con il sistema di combattimento della nave) utilizzando algoritmi proprietari di AI. Sempre in questo ambito abbiamo integrato, nella famiglia di prodotti Adrian, la capacità Cyber su spettro elettromagnetico, per rendere più sofisticate le attività di neutralizzazione attraverso la presa di controllo del drone (HIJACKING).

L’azienda a partire dal 2023 è entrata anche nel dominio Underwater grazie al programma U212 e vanno avanti ulteriori studi per portare le proprie competenze a bordo. Continua inoltre l’impegno sul dominio terrestre, in quanto nuovo orizzonte di sviluppo di concetti operativi di sesta generazione

Riconoscimenti e Politiche Di Welfare

In linea con la crescita aziendale aumenta anche il numero di dipendenti con 180 nuovi ingressi nel 2024 e oltre 200 previsti nel 2025.

Negli ultimi 7 anni ELT ha conseguito la certificazione Great Place to Work e nel 2024 si è confermata, per il terzo anno consecutivo, tra le “Best managed companies” di Deloitte, unica realtà del settore della difesa e unica azienda del Lazio. Infine, anche quest’anno l’azienda ha ottenuto il primo premio del Settore “Industria” al Welfare Index promosso da Generali.