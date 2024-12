Eurofighter Typhoon: contratto Long Term Evolution e un nuovo ordine dalla Spagna

La futura produzione del jet Eurofighter Typhoon ha compiuto un significativo passo avanti questa settimana con la firma del contratto per la Parte 1 della Fase di maturazione tecnologica (TMP) Long Term Evolution (LTE). Il programma LTE potenzierà la capacità di crescita del sistema d’arma Eurofighter attraverso lo sviluppo di un nuovo Cockpit, Mission Computing, Flight Control Computing, Communications Equipment e Armament Control.

Inoltre, sarà un fattore chiave per la consegna dei futuri velivoli di produzione Core Nations ed Export, oltre a facilitare i continui miglioramenti delle capacità per la restante vita utile del sistema d’arma.

Giancarlo Mezzanatto, amministratore delegato di Eurofighter, e Simon Ellard, direttore generale di NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) hanno firmato il contratto LTE, in seguito all’approvazione parlamentare tedesca all’inizio di questa settimana.



“LTE sarà il principale aggiornamento tecnologico di mezza età per l’Eurofighter, apportando diversi miglioramenti importanti al jet, in particolare alla sua architettura avionica”, ha dichiarato Mezzanatto.

“Ci sarà un’evoluzione della configurazione della cabina di pilotaggio e dell’interfaccia uomo-macchina, e un’espansione della sua capacità di gestire grandi quantità di dati, molto più velocemente. La firma del contratto LTE dimostra l’impegno dei nostri clienti a continuare l’efficacia dell’aereo e del programma Eurofighter per molti anni a venire. Soddisferà anche le esigenze in evoluzione delle nostre forze aeree”.

L’accordo LTE è un’altra base fondamentale per garantire che il jet Eurofighter sia operativamente efficace fino al 2060. LTE sarà un componente fondamentale per Eurofighter nel suo ruolo di ponte verso i caccia di sesta generazione.

Per Ellard “LTE aumenterà significativamente le capacità dell’Eurofighter. I miglioramenti apportati garantiranno che l’aereo rimanga all’avanguardia dell’innovazione, offrendo superiorità tecnologica e prestazioni all’avanguardia per i suoi operatori”.

L’accordo segue l’annuncio fatto all’inizio di quest’anno del pacchetto SD (definizione del sistema) di Fase 4 Enhancement (P4E).

Eurofighter e NETMA hanno firmato anche il nuovo contratto per 25 Typhoon aggiuntivi per l’Aeronautica Spagnola noto come Halcon II. L’annuncio spagnolo, insieme ai prossimi ordini italiani e tedeschi, nonché alle previste opportunità di esportazione, significano che il portafoglio ordini aggiuntivo di Eurofighter è destinato a crescere di altri 100-200 velivoli nel prossimo decennio.

L’ordine Halcon II prosegue la modernizzazione della flotta di Typhoon spagnola e segue il primo ordine Halcon (per 20 caccia), effettuato nel giugno 2022.

Mezzanatto ha dichiarato che “l‘ordine spagnolo per 25 jet Eurofighter aggiuntivi è un altro capitolo di cui essere orgogliosi nel periodo di ‘rinascita’ del programma, che dovrebbe continuare fino alla metà degli anni ’30. Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza operativa dell’Eurofighter, il nuovo ordine spagnolo porterà anche significativi vantaggi economici alle nostre nazioni principali e alle economie europee e, con una durata di servizio che si estende oltre il 2060, le capacità avanzate di Eurofighter garantiranno un’integrazione senza soluzione di continuità nei futuri sistemi di combattimento aereo europei”.

L’accordo Halcon II prevede la consegna di 25 nuovi jet Eurofighter (21 monoposto e quattro biposto) tra il 2030 e il 2035, garantendo l’attività industriale almeno fino al 2035. I Typhoon sostituiranno parte della flotta di F-18 legacy, con sede a Torrejon e Saragozza, e porteranno il numero totale di velivoli Typhoon spagnoli a 115.

I nuovi Eurofighter spagnoli saranno dotati di avionica avanzata, radar a scansione elettronica (E-Scan), sistemi d’arma potenziati in grado di gestire Brimstone III e Meteor, nuovi sensori e connettività migliorata.

Il programma Eurofighter supporta oltre 100.000 posti di lavoro in 400 aziende in Europa. In quanto programma di difesa più grande d’Europa, Eurofighter continua a dimostrare il suo ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza europea e nel sostegno della base industriale di difesa del continente.

Fonte e foto: Consorzio Eurofighter