Gli USA donano a Benin e Ghana i blindati Puma M36 destinati al Niger

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente trasferito una dozzina di veicoli protetti per il trasporto di personale (APC) Puma M36 all’esercito del Benin dopo che erano originariamente destinati alle forze del Niger la cui giunta militare ha imposto il ritiro ai contingenti militari statunitense e francese schierati a Niamey.

L’ambasciatore statunitense in Benin Brian Shukan ha ufficialmente consegnato i 12 APC e altre attrezzature all’esercito del Benin (FAB) durante una cerimonia tenutasi il 27 novembre presso la base della Guardia nazionale a Dessa.

L’ambasciata statunitense ha affermato che gli equipaggiamenti hanno un valore di 3,7 miliardi di franchi CFA (5,9 milioni di dollari) e includono piastre antiproiettile e radio L3Harris Falcon III.

“Questa consegna di materiale è una delle più importanti nella storia della partnership per la sicurezza tra Stati Uniti e Benin. Aumenterà la capacità operativa del FAB di proteggere il popolo beninese, difendere i confini nazionali e combattere l’estremismo violento”, ha affermato l’ambasciata statunitense.

A novembre 2023, gli Stati Uniti hanno donato 2,1 milioni di dollari di equipaggiamento individuale, come stivali, guanti, occhiali balistici e binocoli nell’ambito del Border Security Programme (BORSEC) triennale, che addestra i soldati beninesi sulle tattiche di sicurezza di confine.

Trentotto veicoli Puma M36 erano originariamente destinati al Niger, ma dopo che la giunta di Niamey ha posto fine alla cooperazione militare con gli Stati Uniti e le forze americane si sono ritirate da quel paese, i veicoli ora andranno in Benin, Ghana e Costa d’Avorio.

DefenceWeb ha appreso che la Costa d’Avorio riceverà 12 Puma M36 e il Ghana ne riceverà 14. Questi e gli esemplari per il Benin sono versioni Puma M36 Mk 6 costruite da United Manufacturing Technologies (OTT-USA), filiale della società sudafricana OTT Technologies.

Poiché i veicoli sono donati dagli Stati Uniti, devono avere la maggior parte delle dotazioni statunitensi. OTT-USA è stata fondata nel 2016 e ha fornito veicoli blindati di livello B7 al governo degli Stati Uniti per l’uso da parte di nazioni partner in ambienti ostili come la Somalia. Il veicolo di punta di OTT-USA è il Puma M36, che ha ottenuto la certificazione delle sue classificazioni balistiche e di esplosione, tra gli altri, dal Test & Evaluation Command dell’esercito americano.

“OTT-USA gode del supporto di ritorno dalle sue strutture gemelle a Pretoria, in Sudafrica. Insieme, sono in grado di progettare, realizzare prototipi, testare, produrre, assistere e ristrutturare una gamma di soluzioni di mobilità blindate per applicazioni militari, di polizia e altre applicazioni speciali come il trasporto di denaro”, si legge sul sito web dell’azienda.

OTT ha consegnato circa 600 veicoli Puma a più di una dozzina di clienti in tutta l’Africa, compresi i contributori al mantenimento della pace: oltre 200 veicoli sono stati utilizzati dalla missione dell’Unione Africana in Somalia tra il 2012 e il 2022, ad esempio, mentre più di 250 veicoli sono stati utilizzati dalle missioni delle Nazioni Unite in Mali tra il 2014 e il 2022.

Dal 2019, più di 70 veicoli blindati sono stati costruiti presso la struttura partner di OTT negli Stati Uniti: l’ordine per 38 Puma dal governo degli Stati Uniti è stato ricevuto nel 2023.

La famiglia di veicoli Puma M36 è disponibile con vari gruppi propulsori, sospensioni e opzioni, che vanno da Ashok Leyland a Cummins e altre opzioni di trasmissione.

(con fonte Defenceweb)

Foto Ambasciata USA in Benin