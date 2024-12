L’Austria vuole 12 aerei Leonardo M-346FA

L’Austria acquisirà 12 aerei da combattimento Leonardo M-346 FA per sostituire i vecchi Saab 105 che ha dismesso alla fine del 2020 e disporre di una piattaforma idonea all’addestramento avanzato e alla difesa aerea. Lo ha reso noto il 28 dicembre l’agenzia Reuters citando quanto scritto dal quotidiano austriaco Krone, secondo cui si tratterebbe di un affare da circa un miliardo di euro anche se il valore esatto non è ancora stato determinato.

Citando fonti governative, il giornale afferma che i ministeri della Difesa di Austria e Italia avrebbero firmato una dichiarazione di intenti in proposito. Il Ministero della Difesa austriaco non ha risposto immediatamente alle richieste di commento mentre l’agenzia di stampa austriaca APA ha reso noto che il ministero ha confermato l’acquisto.

Il contratto sarebbe attualmente in fase di negoziazione con Roma mentre il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha affermato che l’accordo ha mostrato la forza della cooperazione tra Italia e Austria.

“I miei ringraziamenti speciali vanno al Primo Ministro (italiano) Giorgia Meloni, che ha dato un contributo significativo alla conclusione di questo accordo”, ha affermato Nehammer in una dichiarazione citata da Krone.

I jet saranno utilizzati per l’addestramento dei piloti, il supporto alle forze di terra e la difesa aerea, ha affermato il governo, come ha evidenziato il ministro della Difesa austriaco, Klaudia Tanner: “Non solo riportiamo in Austria il 100% della formazione dei nostri piloti, ma rafforziamo anche significativamente la difesa dello spazio aereo. Ciò aumenta la protezione dell’Austria, della popolazione austriaca e la nostra neutralità contro le minacce aeree”.

Gli M-346FA integreranno la flotta austriaca di 13 Eurofighter Typhoon (Tranche 1) nei compiti di combattimento.

La decisione di Vienna si inserisce in un contesto di crescente interesse per la piattaforma M-346. Leonardo ha ricevuto commesse per oltre 100 M-346 che hanno totalizzato oltre 120mila ore di volo nelle versioni da addestramento ordinata da Italia (che equipaggerà anche la Pattuglia Acrobatica Nazionale), Israele, Polonia, Singapore, Qatar e Grecia mentre la versione da combattimento FA ha ricevuto ordini per 24 esemplari dalla Nigeria e 6 dal Turkmenistan (4 FA e 2 FT).

Foto Leonardo