L’Europa sul baratro della guerra. L’intervista a Ottolina Tv al direttore di Analisi Difesa

Con il rinnovo del mandato di Ursula von der Leyen e la formazione di una commissione all’insegna dell’austerity e della difesa, l’Europa si trova al bivio tra la diplomazia e la guerra.

L’opzione militare sembra non essere più un tabù per i leader europei, che dopo aver autorizzato l’Ucraina a colpire la Russia con armi occidentali, stanno considerando l’invio di uomini sul campo.

Per portare Kiev ad ipotetici colloqui di pace con un peso negoziale, sorpassano linea rossa dopo linea rossa giocando un azzardo sulla deterrenza russa. Quali rischi e quali conseguenze per la popolazione europea? Ne parliamo con il direttore di Analisi Difesa, Gianandrea Gaiani in diretta online alle 13.30 del 2 dicembre su OttolinaTV.

Guarda il video qui sotto o a questo link.