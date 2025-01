Aeronautica Militare italiana e USAF sui addestrano nei cieli del Kuwait

Lunedì 30 dicembre, nei cieli del Kuwait, si è svolta un’importante esercitazione congiunta tra l’Aeronautica Militare italiana e la United States Air Force, concepita per testare e affinare le capacità di pianificazione ed esecuzione di un’attività di Close Air Support (CAS). L’evento ha visto il coinvolgimento di assetti italiani e statunitensi, a sottolineare l’efficacia della coalizione internazionale anti-ISIS, operante nell’ambito della missione multinazionale “Prima Parthica/Ineherent Resolve”.

L’esercitazione si è svolta in due distinte fasi: nella prima gli assetti italiani sono stati impiegati per una scorta ad un convoglio diretto verso un obiettivo prestabilito; l’alta tecnologia utilizzata dagli assetti italiani in volo ha permesso di incrementare la comprensione della situazione in atto da parte del personale impiegato a terra, consentendogli di individuare l’eventuale presenza di minacce asimmetriche, garantendo così la libertà di movimento (Freedom of Movement – FOM).

Nella seconda fase, invece, le forze aeree italiane hanno fornito supporto diretto alle truppe a terra impegnate nella cattura di un High Valuable Individual (HVI) locale. In questa fase, il ruolo degli assetti italiani si è rivelato cruciale per il buon esito della missione, dimostrando la capacità di fornire risposte rapide e precise riguardo a eventuali minacce.

Al termine dell’esercitazione, il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di tutto il personale impiegato, italiano e statunitense, lodandone l’operato. Ha poi voluto sottolineare l’importanza di tale evento, che ha rappresentato un fondamentale banco di prova per le capacità operative e l’integrazione degli assetti italiani con le forze alleate. La condivisione delle informazioni tra gli assetti aerei e le forze di terra si sono rivelate, ancora una volta, imprescindibili per prevenire efficacemente azioni terroristiche contro la Coalizione.

L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Inherent Resolve nell’ambito della Coalizione internazionale anti-ISIS, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa/Task Force Air Kuwait