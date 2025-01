L’Esercito firma i contratti per HIMARS e Skynex

Con l’acquisizione di ulteriori 14 lanciatori, nei giorni scorsi la Direzione degli Armamenti Terrestri (Terrarm) ha completato l’iter di approvvigionamento per l’Esercito Italiano di 21 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), comprensivi del supporto tecnico specialistico per l’introduzione in servizio. Il programma era stato avviato nel febbraio dell’anno scorso, mediante contrattualizzazione con l’agenzia governativa degli Stati Uniti “STrategic Operational Rocket Missile (STORM)”, in aderenza ai requisiti richiesti dalla Forza Armata.

L’acquisizione degli HIMARS è in linea con il “Concetto Operativo dell’Esercito Italiano 2020-2035” e con le capacità abilitanti delineate nel Concept paper “Esercito 4.0”. Infatti, rientra nelle iniziative volte al potenziamento della “manovra non a contatto”, della capacità di proiezione e del volume di fuoco erogabile, nell’ambito di una maggiore flessibilità di impiego.

Terrarm ha anche firmato un contratto con Rheinmetall Italia (nella foto) per l’acquisizione di sistemi di difesa contraerea a cortissima portata C-RAM Skynex, contro razzi, artiglieria e mortai.

Il “Counter Rocket, Artillery and Mortar” è finalizzato a proteggere infrastrutture critiche e contingenti italiani impegnati nei teatri operativi internazionali, consentendo una risposta rapida e mirata contro tali minacce. La fornitura iniziale prevede un sistema C-RAM Skynex, con l’opzione di ulteriori tre.

Rheinmetall Italia ha realizzato diversi sistemi Skynex per l’Ucraina nell’ambito di una commessa finanziata dal governo tedesco.

Foto: Difesa.it e G. Gaiani