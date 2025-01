Anche la Costa D’Avorio caccia le truppe francesi

Dopo essere state espulse da Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal e Ciad le forze militari francesi dovranno andarsene anche dalla Costa D’Avorio. Lo ha annunciato nel discorso alla nazione di fine anno il presidente Alassane Ouattara, che ha parlato di una decisione è in linea con l’esigenza di ammodernare e rendere più indipendenti le forze armate nazionali.

“Possiamo essere orgogliosi del nostro esercito, la cui modernizzazione è ora effettiva. E’ in questo quadro che abbiamo deciso il ritiro concertato e organizzato delle forze francesi in Costa d’Avorio”.

Il presidente ha aggiunto che “il campo del 43° Battaglione di Fanteria di Marina di Port-Bouet, nel comune di Abidjan, sarà consegnato alle forze armate della Costa d’Avorio a partire da gennaio 2025”.

La Francia schiera a Port Bouet circa 600 militari francesi, per lo più appartenenti al 43° Battaglione Fanteria di Marina: la base verrà ribattezzata General Ouattara Thomas D’Aquin, il primo capo di Stato maggiore dell’esercito ivoriano.

Benché Parigi stesse pianificando una riduzione della sua presenza militare in Africa in base a un rapporto rimasto riservato stilato dall’inviato personale del presidente francese Emmanuel Macron in Africa, Jean-Marie Bockel, la rapidità con cui gli stati africani della cosiddetta «Françafrique» si stanno liberando dalle truppe di Parigi rappresenta l’ennesima sconfitta politica per la presidenza Macron.

Dopo il completamento del ritiro da Costa D’Avorio, Ciad e Senegal la Francia manterrà due soli presidi militari in Africa a Gibuti (1.500 militari) e Gabon (350).

Il portavoce del governo ivoriano, Amadou Coulibaly, ha sottolineato che la cooperazione militare con Parigi continuerà nel quadro degli accordi bilaterali” precisando che questo processo è stato negoziato a lungo con la Francia e che in nessun modo “si è’ pensato di interrompere ogni cooperazione con la Francia”.

Foto: truppe francesi in Costa D’Avorio (Ministero delle Forze Armate francese)