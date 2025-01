Fincantieri ottiene il “Top Employer Italia” per il quarto anno consecutivo

Fincantieri, leader mondiale della navalmeccanica ad alta complessità, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento di Top Employer Italia, un tributo all’eccellenza nelle politiche e strategie di gestione delle risorse umane e alla loro attuazione per favorire il benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e contribuire al progresso del mercato del lavoro. La certificazione, rilasciata dal Top Employers Institute, è conferita alle aziende che soddisfano i rigorosi standard della HR Best Practices Survey.

Il risultato conferma il continuo miglioramento di Fincantieri, che ha incrementato di 5 punti percentuali il proprio punteggio rispetto al 2024 e di 16 punti rispetto al primo anno di certificazione (2022). Numerose aree di valutazione hanno evidenziato risultati superiori alla media del settore e in particolare: Diversity, Equity & Inclusion (+14 pp), Leadership (+11 pp), People Strategy (+10 pp), Employer Branding (+9 pp), Purpose & Values (+7 pp), Employee Listening (+6 pp).

Un elemento centrale del percorso di crescita è rappresentato dal programma Fincantieri everyDEI che consolida l’impegno del Gruppo per promuovere i valori di diversità, equità e inclusione, attraverso una serie di iniziative che spaziano dall’ascolto alla formazione, e sensibilizzazione, dallo sviluppo di una leadership inclusiva fino alla creazione di opportunità che favoriscano il coinvolgimento e la valorizzazione di ogni individuo. Fincantieri everyDEI non è soltanto una risposta alle sfide sociali, ma un pilastro strategico volto a costruire un ambiente di lavoro coeso, equo e proiettato verso il futuro.

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate, ha dichiarato: “Questo riconoscimento è una conferma tangibile dell’impegno continuo del Gruppo nel creare un impatto positivo sul tessuto sociale, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. Fincantieri investe costantemente nella crescita, valorizzazione e benessere delle proprie persone, puntando a uno sviluppo sostenibile di lungo termine.”

Il Top Employers Institute è un’autorità globale nel campo delle strategie HR, con un programma di certificazione riconosciuto in oltre 125 Paesi. Nel 2025, l’organizzazione ha certificato più di 2.400 aziende, inclusi 151 attori di rilievo in Italia, con un impatto positivo sulla vita di oltre 13 milioni di persone.

Fonte: comunicato Fincantieri