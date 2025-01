La Bundeswehr ordina altri 568 veicoli logistici a Rheinmetall

La Bundeswehr ha incaricato Rheinmetall di fornire 568 veicoli logistici che includono 349 camion UTF (veicoli di trasporto non protetti) nei modelli da 5 e 15 tonnellate e 219 camion con un sistema di cassa mobile, 121 dei quali avranno una cabina di guida protetta. Lo ha reso noto un comunicato delll’azienda tedesca.

Il valore totale della commessa ammonta a oltre 330 milioni di euro. I camion UTF saranno consegnati nel 2026, gli altri entro novembre 2025. La commissione di bilancio del Parlamento tedesco ha approvato lo stanziamento il 18 dicembre 2024.

I camion UTF sono richiesti nell’ambito dell’accordo quadro concluso a luglio 2024, il più grande ordine nella storia dell’azienda nel campo dei veicoli logistici. Copre la consegna di un massimo di 6.500 camion per un valore fino a 3,5 miliardi di euro. L’accordo quadro consente alla Bundeswehr di ordinare in modo flessibile quantità aggiuntive dei già introdotti Unprotected Transport Vehicles UTF in sette anni. Inoltre, nell’ambito dell’accordo quadro verrà introdotta una nuova classe di veicoli: il modello 4×4 UTF da 3,5 tonnellate che presentano un elevato grado di comunanza con la famiglia UTF.

Nel 2024, Rheinmetall ha consegnato un record di 2.015 veicoli logistici, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle capacità logistiche della Bundeswehr e all’ammodernamento della flotta di camion della Bundeswehr e nell’espansione delle sue capacità logistiche.

I veicoli consegnati nel 2024 includono 1.715 sistemi di cassoni intercambiabili, 250 veicoli di trasporto non protetti e 50 unità semirimorchio, ordinati in base agli accordi quadro esistenti tra l’Ufficio federale per le attrezzature, la tecnologia dell’informazione e il supporto in servizio (BAAINBw) e Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH.

Dal 2017 sono stati consegnati alla Bundeswehr oltre 6.000 veicoli HX, inclusi i sistemi di cassoni mobili e le unità semirimorchio da 70 tonnellate. L’UTF e il sistema di cassoni mobili si basano sulla famiglia di veicoli HX, interamente progettati per uso militare e altamente mobili anche su terreni difficili.

Oltre alla Germania, la lista degli utenti di questi velivoli include Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Austria, Ungheria, Singapore, Slovenia, Danimarca e Ucraina con più di 20.000 unità già consegnati.