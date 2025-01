Mil Mi-171A2 per il Bangladesh che guarda ai velivoli da combattimento cinesi J-10

La holding Russian Helicopters della Rostec State Corporation sta iniziando ad ottemperare a un contratto per la fornitura di 2 elicotteri pesanti multiuso Mil Mi-171A2 da destinare alla Polizia del Bangladesh.

Il primo dei due elicotteri Mi-171A2 con numero di registrazione S3-CPA nella livrea del Ministero degli Affari Interni del Bangladesh, come abbiamo prontamente mostrato sul nostro canale Telegram, è stato avvistato alla fine di dicembre 2024 in Russia durante i test di volo in fabbrica.

Ricordiamo che Russian Helicopters aveva annunciato la firma di questo contratto per la fornitura di due elicotteri Mi-171A2 per il Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Bangladesh il 22 novembre 2021 in occasione del Dubai Airshow 2021; appena un mese prima era stato il Dhaka Tribune a rendere pubblica la notizia.

Secondo i termini del contratto la consegna delle macchine al cliente era prevista per il primo trimestre del 2023, tuttavia per una serie di ragioni, tra cui vari disordini interni nel Paese asiatico, le date di consegna sono state riprogrammate.

Secondo Aerospace Global News il valore del suddetto contratto era di 1,91 miliardi di taka bengalesi, circa 22,4 milioni di dollari al tasso di cambio del 2021.

Alla fine di maggio 2024 inoltre, è stato riferito che il primo elicottero Mi-171A2 sarebbe stato consegnato a luglio e il secondo esemplare ad agosto e che il governo avrebbe stanziato i fondi per pagarli “nel prossimo bilancio”.

Come riferisce il portale aeronautico Scramble anche l’Aeronautica del Bangladesh ha rivelato piani per l’acquisto di alcuni tipi di velivoli nel 2025. In particolare si prevede l’ordine un numero imprecisato di elicotteri S-70i Black Hawk (probabilmente nell’ambito del programma Foreign Military Sales e provenienti da una catena di montaggio in Polonia), un aereo leggero in versione MedEvac Beechcraft B350, nonché un elicottero nella versione VIP dell’Airbus Helicopters AS365 Dauphin.

Infine, l’Aeronautica bengalese starebbe esplorando la possibilità di acquisire fino a 16 aerei da combattimento cinesi J-10C sviluppati dalla società cinese Chengdu Aircraft Industry Group.

Foto: Rostec