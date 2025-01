Missili AMRAAM e bombe GBU-39B per gli F-16 del Marocco

Dopo le voci non confermate circa l’acquisto di aerei da combattimento F-35A, il Marocco ha chiesto di acquistare missili aria-aria AIM-120 AMRAAM e Small Diameter Bombs GBU-39B dagli Stati Uniti per un valore dio 175 milioni di dollari.

Richiesta approvata dal Dipartimento di Stato il ​​20 dicembre scorso come ha reso noto la Defence Security Cooperation Agency (DSCA) precisando che la commessa riguarda 500 bombe SDB-I Boeing GBU-39B e due bombe di esercitazione inerti GBU-39 (T-1)/B insieme a pezzi di ricambio e supporto per un costo totale stimato di 86 milioni di dollari e 30 missili aria-aria AIM-120C-8 Advanced Medium Range (AMRAAM) prodotto da RTX Corporation e una sezione di guida AIM-120C-8, nonché kit di telemetria, pezzi di ricambio e altre attrezzature per un costo totale di 88,37 milioni di dollari.

Armi destinate a equipaggiare la flotta di F-16 Block 72 di recente acquisizione, in realtà 22 F-16C/D Block 50/52 che la Royal Maroccan Air Force ha ricevuto dal 2011 al 2012 e di cui nel 2019, la DSCA ha approvato l’aggiornamento allo standard F-16V Block 70/72 a un costo di 985,2 milioni di dollari.

A marzo 2019, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato la vendita per 3,7 miliardi di dollari di 25 nuovi aerei F-16C/D Block 72 da consegnarsi entro il 2026 per sostituire i Mirage F1 ricevuti dal Marocco negli anni ’70 e i Northrop F-5E/F Tiger II ricevuti negli anni ’80.

I nuovi F-16 vengono acquisiti con missili AIM-120C-7 AMRAAM, bombe guidate Paveway II e bombe SDB GBU-39/B. A fine del 2022 il Marocco ha ordinato i sistemi di rilascio delle armi intelligenti L3Harris (BRU-57/A) che consentono ai suoi F-16 di trasportare due bombe guidate da 500 o 1.000 libbre (227 e 454 chili) su ciascun sistema anziché una.

Gli attuali F-16 del Marocco sono dotati di pod di puntamento Lockheed Martin Sniper e da ricognizione aerea Goodrich DB-110 e l’Advanced Countermeasures Electronic System (ACES) di Raytheon. L’armamento include AIM-9X Block II Sidewinder con capacità di aggancio dopo il lancio, missili aria-superficie AGM-65D Maverick e kit di bombe a guida laser Enhanced GBU-12 Paveway II. Diversi anni fa il Marocco ha anche ordinato missili antinave Harpoon per i suoi F-16.

La Royal Moroccan Air Force avrebbe mostrato interesse per il cinese L-15 Falcon, un jet disponibile in varianti subsoniche e supersoniche da addestramento e da attacco leggero. Il Marocco, rivale dell’Algeria, continua a rafforzare il suo apparato militare con u budget della Difesa che nel 2025 raggiunge i 13 miliardi di dollari, il 7,25% in più rispetto al 2024.

(con fonte DSCA e DefenceWeb)