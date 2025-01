Spese per la Difesa al 5 per cento: il primo si a Trump viene dalla Polonia

La Polonia è il primo membro della NATO a dare l’assenso alla richiesta formulata dal presidente eletto Donald Trump di innalzare la spesa militare al 5% del proprio PIL. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (nella foto sopra), in un’intervista al Financial Times.

Secondo il ministro, Varsavia “può’ essere il collegamento transatlantico tra questa sfida posta dal presidente Trump e la sua attuazione in Europa”. La Polonia è il membro della NATO già oggi più vicino al tetto del 5% dal momento che per quest’anno ha stanziato per Difesa finanziamenti pari al 4,7% del PIL.

Kosiniak-Kamysz ha definito il nuovo obiettivo “un’importante sveglia” per l’alleanza. Raggiungere l’obiettivo di Trump potrebbe “richiedere un altro decennio”, specialmente per i Paesi più indietro come Italia e Spagna, “ma penso che Trump non debba essere criticato per aver fissato un obiettivo davvero ambizioso, perché altrimenti alcuni Paesi continueranno a discutere se sia davvero necessario spendere di più”, ha aggiunto.

“Se abbiamo potuto permetterci di indebitarci per ricostruire dopo il Covid, allora dobbiamo sicuramente trovare i soldi per proteggerci dalla guerra”, ha aggiunto Kosiniak-Kamysz. “So che questa non è una visione condivisa da tutti, ma la Polonia ha un’opinione diversa. Bisogna ricordare che alcuni grandi Paesi europei non hanno sempre avuto un’opinione corretta e, in relazione alla Russia, si sono sbagliati”.

Il ministro ha inoltre escluso che la Polonia invii truppe in Ucraina per consolidare un possibile cessate il fuoco. “Quando emergerà un piano di pace, ne discuteremo, ma i paesi di confine non dovrebbero in alcun modo impegnarsi con le loro truppe in Ucraina, perché penso che ci debba essere una maggiore condivisione del carico e diversificazione all’interno della NATO”, ha affermato.

(con fonte ANSA e AGI)

Foto: Ministero Difesa Polacco