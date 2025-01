Trump alza la voce ma Putin detterà le condizioni della pace. L’intervista a Ottolina TV

Nei primi giorni alla Casa Bianca, Trump sembra determinato a imporsi sulla scena internazionale con toni decisi e ultimatum, ma ha bisogno di Vladimir Putin e della Federazione Russa per passare alla storia come un pacificatore, come ha promesso al suo insediamento. Washington cederà alle condizioni di Mosca e come cambierà il rapporto con UE e NATO?

Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, direttore del magazine Analisi Difesa.

Guarda il video qui sotto o a questo link.