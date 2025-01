Medvedev: in Russia arruolati 450.000 militari “a contratto” nel 2024

Sono circa 450.000 i volontari russi arruolatisi “contratto” nelle forze armate nel corso del 2024, 30mila in più dei 420.000 arruolati secondo i dati forniti da Mosca nel 2023.

Lo ha affermato ieri Dmitry Medvedev, vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale. “Il compito che ci era stato assegnato dal presidente (Vladimir Putin) l’anno scorso è stato completato – ha affermato Medvedev, citato dall’agenzia Interfax, in una riunione della commissione interdipartimentale del Consiglio di Sicurezza russo sui reclutamenti a contratto.

“Circa 450mila uomini hanno firmato un contratto per il servizio militare. Inoltre, più di 40.000 nostri cittadini si sono uniti alle formazioni di volontari e hanno partecipato all’Operazione Militare Speciale”, ha detto Mevedev sottolineando che si tratta di oltre mille arruolati al giorno.

Alla fine del 2023 Putin aveva detto che i due terzi dei 700 mila militari allora impiegati nella Operazione Militare Speciale erano contrattisti e professionisti e un terzo riservisti, quota dei 300 mila richiamati in servizio nel 2022.

Alcuni mesi fa la testata Moscow Time aveva scritto che lo stipendio mensile minimo di un soldato a contratto in Russia è di 210.000 rubli (circa 2.000 euro), vale a dire tre volte di più del reddito medio del Paese, a cui vanno aggiunti una serie di benefit ed incentivi oltre a garanzie assicurative in caso di morte o ferimento.

L’ultimo in ordine di tempo risale al novembre scorso e prevede l’azzeramento dei debiti fino all’equivalente di 96mila euro del contrattista.

Difficile stabilire quanti siano i militari a contratto oggi in servizio tra i circa 800 mila combattenti russi che secondo la presidenza ucraina sono impegnati nelle operazioni in Ucraina e nella regione russa di Kursk poiché il contratto prevede un anno di servizio eventualmente rinnovabile.

L’attuale composizione delle forze russe sembra in ogni caso offrire ottimi risultati considerati i continui progressi ottenuti sui campi di battaglia dove le forze di Mosca mantengono l’iniziativa fin dal novembre 2023, quando terminò la fallimentare controffensiva ucraina iniziata nel giugno di quell’anno.

Solo nelle ultime ore le forze russe hanno guadagnato territorio nella regione di Kursk, come mostrano le mappe dell’ISW che pubblichiamo qui sotto, regione in cui le autorità stanno lavorando per il ritorno dei civili russi sfollati dall’area di circa mille chilometri quadrati che gli ucraini avevano occupato il 6 agosto scorso e che è stata riconquistata per oltre metà dai russi.

Almeno diverse centinaia di civili russi non ebbero il tempo di fuggire e si trovano ancora nelle località coinvolte nei combattimenti, alcuni avrebbero subito violenze o sarebbero stati uccisi dai militari ucraini secondo fonti russe.

Progressi vengono registrati dai russi anche sul fronte orientale della regione di Kharkiv dove il fronte ha raggiunto la periferia nord di Kupyansk, roccaforte ucraina da cui le autorità di Kiev hanno già provveduto a evacuare molti civili.

Le truppe di Mosca continuano ad avanzare nella regione di Donetsk raggiungendo la periferia meridionale di Pokrovsk e conquistando Velyka Novosilka, definita dal ministero della Difesa russo l’ultimo caposaldo logistico fortificato ucraino nell’area meridionale della regione di Donetsk, espugnata ieri da elementi della Quinta brigata corazzata autonoma della Guardia.

Lo ha confermato un video girato con un drone che mostra due uomini innalzare la bandiera di combattimento della brigata su un edificio della cittadina assediata in cui erano rimasti bloccati centinaia di militari ucraini.

Immagini: TASS e ISW