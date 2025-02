ELT Group è Great Place to Work

ELT Group si conferma nuovamente un’azienda attenta alle proprie persone ottenendo per l’ottavo anno consecutivo la certificazione Great Place to Work® e confermandosi tra le migliori aziende per cui lavorare in Italia.

Un risultato importante che premia gli sforzi messi in campo dall’azienda in un momento di forte cambiamento e crescita, anche del personale. Lo scorso anno, infatti, i nuovi assunti sono stati oltre 180 con una previsione di circa 200 nel 2025. Una crescita che tiene al centro proprio le persone: un valore da alimentare e valorizzare costantemente. I risultati premiano proprio questa attenzione da parte dell’azienda alla qualità dell’ambiente di lavoro e alla cultura organizzativa, grazie a un modello centrato sulle persone e sui valori dell’affidabilità, appartenenza, credibilità, rispetto, equità e orgoglio, che sono alla base delle azioni e della Responsabilità sociale d’impresa.

ELT Group ha ottenuto la certificazione a seguito dell’indagine sul clima all’interno dell’azienda, condotta dal Great Place to Work® Institute: tutto il personale, tramite una survey, ha espresso la propria opinione su diverse dimensioni (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione). Anche quest’anno l’indagine ha visto un’ampia da parte dell’azienda, alla survey infatti ha risposto l’89% delle persone.

La cultura aziendale è stata analizzata seguendo due direttrici: da una parte l’ambiente di lavoro e dall’altra le politiche di gestione del personale. In quest’ultimo ambito rientrano: i processi di gestione delle risorse umane orientati alla formazione continua, il work-life balance, il senso di appartenenza e l’orgoglio, la forte spinta all’employer branding e quindi l’attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei talenti, nonché attenzione all’innovazione e alla sostenibilità.

La Survey ha restituito anche quest’anno dati ampiamente positivi con un Trust Index, cioè il “termometro” del livello di fiducia in azienda, al 73%, un record per ELT che conferma il numero raggiunto nella scorsa edizione della survey. Sempre in riferimento all’ultima edizione, sale di un punto l’Overall Satisfaction («Tutto considerato, direi che questo è un eccellente ambiente di lavoro») che raggiunge l’81%. Aumentano di un punto percentuale anche Equità e Coesione.

Positivo il giudizio anche sui benefit aziendali: l’87% delle persone ritiene di esserne soddisfatto, un risultato di 13 punti percentuali superiore rispetto alle best large companies, vale a dire le migliori aziende italiane con più di 500 dipendenti. Tra le attività maggiormente apprezzate ci sono le nuove iniziative introdotte dall’azienda (Bar aziendale, navetta, upgrade assicurazione Mètasalute, dinner box al 93%), il gradimento per il Piano welfare Enjoy Life Time (91%), la possibilità di assentarsi dal lavoro quando si ha bisogno (88%). Lo Smart Working, inoltre, rappresenta uno degli elementi essenziali per i dipendenti di ELT Group e viene valutato positivamente da 9 persone su 10.

L’Accoglienza dei nuovi dipendenti è ancora una volta valore base dell’azienda: il 92% delle persone ritiene che quando una persona è assunta viene fatta sentire la benvenuta. Orgoglio, infine, si riconferma la parola chiave: l’83% delle persone che ha partecipato alla survey è orgoglioso di dire che lavora per ELT Group.

“La nostra è un’azienda solida che crede fortemente al benessere dei propri dipendenti e ricevere per l’ottavo anno consecutivo la certificazione di Great Place to Work ne è la prova. – commenta il CEO e Direttore Generale Domitilla Benigni – Questo risultato premia il lavoro svolto da tutti per creare un ambiente di lavoro accogliente, ma allo stesso tempo stimolante”.

ELT Group Da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa.

ELT Group è presente nei principali programmi della Difesa europea con tecnologie all’avanguardia per il supporto all’intelligence e per la difesa di equipaggi e di piattaforme.

Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 3 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche in Germania e nel Golfo.

ELT Group ha tra i propri pilastri l’innovazione permanente, investendo ogni anno circa 13 Ml di euro in R&S.

Ha costruito la propria centralità sul benessere delle proprie persone, infatti negli ultimi 6 anni ha conseguito la certificazione ‘Great Place to Work’, entrando anche tra le Best Workplaces, la classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e anche in Europa. È inoltre nella classifica dei ‘Most Attractive Employers’.

Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa.

Fonte: comunicato ELT Group