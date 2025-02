Il generale Sganga nuovo Capo di Stato Maggiore del JFC NATO di Napoli

di Carmelo Abisso – Perseo News

Il generale di corpo d’armata Rodolfo Sganga ha assunto ieri l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Allied Joint Force Command NATO di Napoli (JFC Naples), avvicendando il connazionale generale di corpo d’armata Vasco Angelotti, alla presenza del comandante del JFC Naples, ammiraglio Usa Stuart B. Munsch.

Il JFC Naples, situato a Lago Patria, nella città metropolitana di Napoli, è uno dei due comandi strategici operativi del Comando Operazioni Alleate della NATO, insieme al JFC Brunssum con sede in Olanda. Questo comando svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle operazioni della NATO, con un focus particolare sulla sicurezza e stabilità nella regione euro-mediterranea e dei Balcani.

Con il nuovo incarico, il generale Sganga assume la responsabilità di coordinare il personale e le operazioni del JFC Naples, in un momento storico cruciale per la NATO. La sua vasta esperienza nei contesti operativi estremamente complessi lo rende la figura ideale per affrontare le sfide strategiche della sicurezza globale.

Il generale Rodolfo Sganga è nato a Varese il 23 gennaio 1967. Si è inizialmente arruolato come soldato nel 1987, ha poi frequentato il 169° corso dell’Accademia Militare di Modena. Ha prestato servizio come comandante di plotone ricognitore nel reggimento lagunari “Serenissima”, comandante di plotone e comandante di compagnia fucilieri nel 183 ° reggimento paracadutisti “Nembo”, comandante di compagnia in Accademia Militare, comandante del 2 ° battaglione paracadutisti, comandante del 187 ° reggimento paracadutisti “Folgore”.

In qualità di ufficiale di stato maggiore, ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando delle Forze operative terrestri e nello Stato Maggiore dell’Esercito. Dal 2014 al 2017 è stato anche addetto militare dell’Ambasciata d’Italia a Washington DC.

E’ stato comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore” (2017-2019) e poi comandante dell’Accademia Militare (2019-2021). Dal 2021 al 2025 è stato direttore del III Reparto Politica Industriale e Relazioni Internazionali del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti. Nel corso della sua carriera è stato inviato in Kosovo nel 2000, in Afghanistan nel 2002, 2006, 2009 e 2011 e in Libano nel 2017 come comandante della Joint Task Force Lebanon – Sector West dell’UNIFIL.

Laureato in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino e in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, ha conseguito diversi Master, tra cui Military Studies e Operational Studies, entrambi presso la Marine Corps University di Quantico VA. Ha frequentato il corso di Stato Maggiore dell’Esercito (1999), l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (2004), il Command and Staff College dell’USMC (2005) e la Scuola di Warfighting dell’USMC (2006).

Dal 31 gennaio 2025 è Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze NATO di Napoli e Responsabile del Coordinamento dell’Unione Europea. Sposato con la signora Cinzia Nicoletta, ha due figli, Marta e Roberto.