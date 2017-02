Prove in presenza di ghiaccio per l’AW609

Il programma del convertiplano AW609 TiltRotor entrerà presto nella fase di prove in presenza di ghiaccio dopo i recenti collaudi a terra e in volo, preliminari al proseguimento delle attività per la certificazione americana FAA, prevista nel 2018.

Il terzo prototipo, basato presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia, ha svolto per diverse settimane molteplici test a terra e, più recentemente, attività di volo che hanno permesso di verificare il regolare funzionamento dell’avionica e di tutti i sistemi. Il velivolo ha già effettuato manovre basiche di volo stazionario e lungo percorsi predefiniti sull’aeroporto, conclusisi con atterraggi verticali. Nel corso dei prossimi voli, previsti a breve, il terzo prototipo salirà a 4000 piedi (circa 1220 m) effettuando decolli e atterraggi corti sulla pista.

Il convertiplano effettuerà le prove in presenza di ghiaccio a Marquette, nel Michigan, entro quest’inverno. I test sono finalizzati a permettere all’AW609 di volare in tali condizioni climatiche e di raggiungere standard operativi attualmente non previsti per nessun altro velivolo commerciale.

Il quarto prototipo di AW609 si trova in linea di assemblaggio a Philadelphia e sarà utilizzato anche per facilitare la transizione verso la costruzione sulla stessa linea del primo velivolo di produzione, prevista nel 2018.

Il convertiplano AW609, attraverso la peculiare combinazione dei benefici propri dell’elicottero e dell’aeroplano, presenta caratteristiche di volo uniche al mondo e consente di compiere un salto generazionale straordinario per il trasporto aereo. Esso permette infatti di volare in quota oltre i limiti imposti da condizioni meteo difficili e trasportando confortevolmente fino a nove passeggeri, o una combinazione di barelle e personale medico, in una cabina pressurizzata con prestazioni e velocità tipiche di un aeroplano turboelica ma mantenendo allo stesso tempo le capacità di decollo e atterraggio verticali dell’elicottero.

Clienti in tutto il mondo hanno espresso interesse per l’acquisto di quasi 60 unità. Tra questi il Governo degli Emirati Arabi Uniti, che prevede di riceverne tre. L’AW609 può svolgere diversi tipi di missione quali pattugliamento, soccorso, trasporto passeggeri e offshore, compiti di sicurezza nazionale. Esistono inoltre accordi di collaborazione con grandi operatori globali come Bristow Group e Era Group per lo sviluppo rispettivamente di varianti offshore e di soccorso medicale.

Fonte: comunicato Leonardo