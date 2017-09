L’Iran ha costruito il “padre di tutte le bombe”

Il braccio di ferro tra USA e Iran non risparmia il settore della propaganda dove i due contendenti fanno a gara a “chi ce l’ha più grosso”, ovviamente parliamo dell’ordigno.

Dopo l’esplosione nell’aprile scorso in Afghanistan della Gbu-43 Moab (Massive Ordnance Air Blast), la più potente arma non nucleare degli Stati Uniti lanciata contro la locale formazione dello Stato Islamico e nota come “madre di tutte le bombe”, l’Iran sostiene di possedere il “padre di tutte le bombe”.

Un ordigno da 10 tonnellate che supera la Gbu-43 Moab la cui esistenza è stata annunciata dal comandante della Forza aerospaziale del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc), generale Amir Ali Hajizadeh, in una intervista riportata da PressTv.

“A seguito di una proposta della Forza aerospaziale dell’Irgc, l’industria della difesa iraniana ha prodotto una bomba di 10 tonnellate. Queste bombe sono a nostra disposizione. Possono essere lanciate dagli aeromobili Ilyushin e sono altamente distruttive” ha detto il comandante della Forza aerea dei Pasdaran che ha quindi definito la nuova arma come “padre di tutte le bombe”.

La bomba statunitense Moab pesa 22.000 libbre (9.800 kg) ma quella iraniana raggiungerebbe le 10 tonnellate e sarebbe sganciabile solo da aerei cargo (come la MOAB) o da bombardieri strategici di cui però l’Iran è privo .

Foto US DoD