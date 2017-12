Indra sviluppa la nuova versione del simulatore dell’Eurofighter Typhoon

Indra ha iniziato lo sviluppo della nuova versione del simulatore dell’Eurofighter Typhoon che addestrerà i piloti di uno dei più avanzati aerei di combattimento del mondo. Il sistema sarà pronto per la consegna entro la fine del 2019.

Il nuovo simulatore incorporerà tutti i miglioramenti che hanno rafforzato le capacità dell’aereo, in particolare quelli relativi al radar, ai sistemi di difesa elettronica e all’avionica di ultima generazione. Il sistema in cui Indra sta già lavorando sarà quindi l’unico in grado di offrire un addestramento di alto livello ai piloti, replicando con realismo l’attuale configurazione dell’Eurofighter.

Indra si distingue in questo progetto per il contributo di soluzioni all’avanguardia per i sistemi di pianificazione della missione, della posizione di addestramento e del de-briefing degli esercizi, dotandoli di un’interfaccia uomo-macchina comune, che consente di pianificare, monitorare e controllare l’ambiente tattico e tutti gli aspetti relativi alla reazione del pilota in un ambiente di missioni di rete altamente complesso. Il simulatore incorporerà in questa versione una nuova tecnologia high-fidelity che aumenta la qualità con cui gli scenari vengono ricreati nel sistema visivo.

Lo sviluppo del nuovo simulatore si inquadra nell’accordo di collaborazione raggiunto tra i Ministeri della Difesa di Spagna e Germania per completare l’evoluzione del PSTS (Pilot Synthetic Training System) e dei simulatori di volo dell’Eurofighter. Con l’inizio del programma, le industrie spagnola e tedesca, guidano lo sviluppo dei sistemi di formazione della nuova generazione della piattaforma.

Per quanto riguarda l’attività spagnola, Indra guida lo sviluppo del sistema con un contributo molto rilevante in termini di carico di lavoro e contributo tecnologico. Questo progetto colloca Indra tra le aziende che apriranno la strada allo sviluppo dei sistemi di simulazione del futuro. L’azienda garantisce inoltre che sarà in grado di fornire a tutti i suoi clienti tecnologie all’avanguardia nello stato dell’arte della simulazione.

Indra è una società leader nel mercato globale della simulazione, sia nel campo militare che in quello civile. La società ha consegnato più di 200 simulatori a più di cinquanta clienti in tutto il mondo, compresi i principali produttori di aerei.

Questo progetto garantisce la continuità della leadership di Indra nello sviluppo del simulatore dell’Eurofighter. La società ha guidato la joint venture Eurofighter Simulation Systems GmbH (ESS) sin dal suo inizio ed è stata responsabile del coordinamento di tutti i lavori di sviluppo sulle prime versioni del simulatore dell’aereo. Indra ha anche sviluppato alcune delle funzionalità chiave del sistema, come la posizione dell’istruttore del simulatore e la progettazione dell’aeromobile alternativo, un elemento che simula il comportamento di altri velivoli con cui il pilota interagisce negli esercizi.

In parallelo, il Ministero della Difesa spagnolo ha assegnato a Indra il contratto per lo sviluppo di due simulatori di addestramento di base PTT (Part Task Trainer) per l’Eurofighter, che forniranno una formazione iniziale e incorporeranno gli ultimi standard dell’aereo.

Si tratta di un sistema che Indra svilupperà esclusivamente per le forze armate spagnole. La soluzione sarà consegnata a dicembre 2018 e sarà implementata nelle basi aeree spagnole di Albacete (Ala 14) e Morón (Ala 11) per fornire ai piloti una formazione iniziale di base. I piloti avranno contatto con i comandi dell’aeromobile fin dal primo momento della loro formazione e saranno abituati alla nuova simbologia militare utilizzata dall’aereo.

Grazie alla modularità e alla flessibilità del PTT, la soluzione è stata scelta dal Ministero della Difesa Spagnolo per le campagne di esportazione che conduce fuori dai confini spagnoli. Tra queste c’è quello attualmente in corso per la Colombian Air Force (FAC).

Oltre al suo ruolo nello sviluppo del simulatore, Indra non è solo il secondo fornitore di apparecchiature e sistemi avionici per gli aerei da caccia Eurofighter, ma anche l’azienda di riferimento in soluzioni di test, simulazione e manutenzione. La sua partecipazione allo sviluppo della nuova versione del simulatore contribuisce quindi a rafforzare la sua posizione di fornitore di riferimento nel programma Eurofighter e assicurerà la partecipazione dell’azienda all’evoluzione della piattaforma.

