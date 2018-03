Elettronica, Thales Australia e Daronmont Technologies per le nuove fregate della RAN

Il Gruppo Elettronica, specialista italiano dell’Electronic Warfare, ha firmato protocolli d’intesa con Thales Australia e l’integratore australiano Daronmont che pongono le basi per la collaborazione in caso di esito positivo del processo di gara attualmente in corso per la costruzione di nove fregate per la Royal Australian Navy.

Le tre società lavorerebbero insieme per equipaggiare le navi con sistemi di difesa elettronica. Il programma australiano SEA 5000 “Future Frigates” prevede la costruzione dei nuovi vascelli in un’ottica di rafforzamento delle proprie capacità di difesa anti-sommergibile.

I tre gruppi rimasti in lizza per il programma sono guidati rispettivamente da Prime contractor provenienti dall’Italia (Fincantieri), dal Regno Unito (BAE Systems) e dalla Spagna (Navantia). La decisione finale da parte del Governo australiano è attesa per l’inizio dell’estate.

La firma degli accordi è avvenuta durante la visita di una delegazione australiana presso la sede romana di Elettronica. La collaborazione sul progetto segnerebbe il ritorno del Gruppo al mercato australiano, una presenza iniziata negli Anni ’80 con l’installazione dei suoi sistemi ESM (Electronic Warfare Support Measures) sui cacciatorpediniere della classe “River” della Marina australiana.

Il Presidente di Elettronica, l’Ing. Enzo Benigni (nella foto a lato), ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato tecnologie all’avanguardia per la difesa elettronica in ambito navale. Per questo motivo siamo pronti a sostenere la Marina Australiana con le nostre soluzioni. Stiamo inoltre collaborando con dei partner eccellenti.Penso ci sia motivo per essere ottimisti”

Il valore globale del programma Future Frigate si attesta intorno ai 35 miliardi di dollari australiani. La costruzione delle navi è prevista a partire dal 2020 in Australia. Le nuove fregate cominceranno a sostituire quelle della classe “Anzac” della Marina australiana, attualmente in servizio, nel corso del decennio.

Il progetto presentato dal raggruppamento italiano è basato sulla classe “FREMM” di fregate già in servizio presso la Marina Militare Italiana, Francese, Marocchina ed Egiziana. La classe è inoltre una finalista nel programma FFG(X) della United States Navy.

Durante la fase di pre-selezione, il Governo australiano ha richiesto un’offerta per la classe FREMM basata sulla variante italiana della nave, sia per la coerenza delle sue caratteristiche con le necessità strategiche australiane, sia perché sei dei vascelli sono già in servizio attivo con la Marina Italiana – un fattore che riduce le incertezze in fase di sviluppo nonché il costo globale del programma di costruzione.

La collaborazione Elettronica/ThalesAustralia/Daronmont assumerebbe la l’impegno di equipaggiare le nuove navi con i sistemi di difesa elettronica presenti nella suite “Minerva” di Elettronica, che comprende sottosistemi di ESM, ECM (Electronic Counter Measures), EWM (Electronic Warfare Management) e di communications intelligence tra le altre prestazioni. Elettronica fornisce le sue tecnologie di Electronic Warfare ai Governi e le Forze Armate di 28 Paesi nel mondo.

Thales Australia è una consociata dell’omonimo Gruppo francese, presente in ambito aerospaziale e nella difesa. L’australiana Daronmont Technologies è un integratore di sistemi specializzato nell’elaborazione digitale ad alta velocità e nel software engineering.

Il Gruppo Elettronica è da più di 60 anni leader europeo della Difesa Elettronica o “Electronic Warfare/EW”. Capofila del Gruppo è Elettronica S.p.A, con sede a Roma, leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di sorveglianza strategica, autodifesa e attacco elettronico per uso navale, aereo e terrestre. Fanno parte del Gruppo: CY4GATE, specializzata in Cyber Intelligence e Cyber Security ed Elettronica Gmbh, società tedesca di cui Elettronica S.p.A detiene il pieno controllo, specializzata in soluzioni di Homeland Security.

