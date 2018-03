Il team Red Aces supera la selezione preliminare per la gara ASDOT

Il team composto da Leonardo, Top Aces e Inzpire, denominato “Red Aces”, è stato preselezionato dal Ministero della Difesa del Regno Unito per partecipare alla gara ASDOT (Air Support to Defence Operational Training). Il team sta predisponendo una soluzione avanzata per fornire servizi di addestramento operativo e simulato sicuri e altamente realistici per le Forze Armate britanniche e i suoi alleati.

Nell’ambito del team Red Aces, le tre aziende hanno unito le proprie collaudate capacità, competenze ed esperienze per fornire una soluzione in partenariato, di lungo termine, a basso rischio per il Ministero della Difesa del Regno Unito. La soluzione Red Aces soddisferà i più elevati standard di certificazione di idoneità al volo, garantendo un servizio sicuro e affidabile.

Red Aces fornirà capacità di addestramento di gran lunga superiori a quelle attualmente disponibili nel Regno Unito nel settore del training in volo. Tali capacità potranno soddisfare le esigenze operative e tecnologiche, in costante evoluzione, della “Defence Operational Training” fino al 2035 e oltre. Ciò assicurerà un supporto essenziale alle future componenti delle Forze aeree, terrestri e marittime britanniche impegnate nelle attività di addestramento alla difesa del Regno Unito e dei suoi interessi internazionali.

l team Red Aces conta sulle competenze avanzate di tre leader internazionali: Leonardo, Inzipire e Top Aces. Leonardo è in prima linea per l’innovazione nei sistemi e servizi aerei nel Regno Unito e perciò rappresenta un partner ideale per ASDOT. Oltre a fornire tecnologie avanzate quali radar,

sensori e sistemi di protezione elettronica per velivoli alle Forze Armate britanniche, l’azienda collabora con il Ministero della Difesa del Regno Unito attraverso accordi che contemplano un mix di piattaforme, sistemi e servizi. Grazie a una lunga esperienza maturata con i velivoli della RAF Eurofighter Typhoon e Tornado, per i quali fornisce tecnologia, addestramento, servizi e supporto, Leonardo è nella migliore posizione per comprendere i requisiti del programma ASDOT e offrire il miglior connubio tra simulazione, capacità di addestramento in rete e integrato per formare i piloti britannici di velivoli da combattimento.

Inzpire eroga servizi per l’Air Warfare Centre della RAF, i reparti di caccia Typhoon e per il centro di addestramento presso la base di Waddington sviluppando addestramento operativo realistico e virtuale. L’azienda ha un’esperienza unica nella ricerca, sviluppo e fornitura di addestramento LVC (Live, Virtual and Constructive). I piloti Inzpire conducono attività di addestramento al combattimento con i piloti dei Typhoon della RAF e degli elicotteri Apache e

Wildcat dell’Esercito britannico su base giornaliera. Per ASDOT, in linea con i servizi già assicurati, Inzpire opererà in qualità di “Red Lead” producendo, guidando ed eseguendo il piano “Aggressor”.

Top Aces è il fornitore con maggior esperienza al mondo nella formazione aerea tattica “chiavi in mano”. Con più di 68.000 ore di volo senza incidenti e basi operative in tre continenti, Top Aces sta lavorando alla nuova generazione di addestramento “Aggressor”, impiegando una flotta di aerei “aggressori” supersonici di quarta generazione. Operati da piloti istruttori di grande esperienza, gli aerei Top Aces, equipaggiati con radar allo stato dell’arte e altri sistemi elettronici di bordo avanzati, garantiranno i diversi profili di missione, la flessibilità e la disponibilità operativa previsti dal programma ASDOT.

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia.

Inzpire è una società britannica costituita nel 2005. Realtà dedicata ai servizi interforze con un’esperienza operativa cumulata da tutto il personale militare coinvolto fino ad oggi pari a oltre 220.000 ore di volo fra Royal Air Force, British Army e Royal Navy, l’azienda eroga molteplici servizi di supporto per la Difesa oltre a componenti per sistemi di missione. Inzpire fornisce una suite completa di servizi di formazione e consulenza per migliorare prestazioni, sicurezza, valore e efficienza. La società assicura addestramento operativo per elicotteri, velivoli

e sistemi a pilotaggio remoto in ambienti sia artificiali sia reali, oltre al supporto delle operazioni dei velivoli Typhoon britannici.

Top Aces e la sua controllata Top Aces Corp. utilizzano la più grande flotta privata al mondo di caccia per servizi specializzati nel settore aeronautico. I suoi servizi di addestramento assicurano la prontezza operativa delle Forze Aeree alleate in tutto il mondo.