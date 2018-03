Leonardo presenta a DIMDEX il nuovo sistema di difesa navale Marlin 40

Leonardo presenta per la prima volta al pubblico l’OTO Marlin 40, l’ultimo nato nella famiglia dei sistemi di difesa navali, tra le principali novità al Salone Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) che apre oggi i battenti in Qatar.

La torretta navale OTO Marlin 40 risponde alle esigenze delle Marine moderne di impiegare in pattugliamento imbarcazioni che soddisfino i requisiti di velocità e manovrabilità e che, al contempo, abbiano a bordo le migliori tecnologie esistenti in termini di prestazioni.

Con un peso a secco di soli 2.100 kg (nella versione asservita al Combat Management System/Fire Control System), la possibilità di usare un munizionamento programmabile, una grande manovrabilità (può muoversi a 120 gradi al secondo grazie a servosistemi estremamente potenti e precisi), la Marlin 40 offre il miglior livello di prestazioni negli scenari operativi più difficili, come la difesa antimissile, antiaerea e contro nave.

La torretta è completamente digitale e permette molteplici configurazioni: può essere asservita al Combat Management System della nave o operare in controllo autonomo attraverso un’ottica indipendente e un proprio computer balistico. In entrambi i casi, il sistema ha dimensioni compatte e permette un’installazione non invasiva, non richiedendo spazi dedicati sotto il ponte di coperta.

Le eccellenti prestazioni, la flessibilità e la leggerezza della Marlin 40 ne fanno la soluzione più idonea sia come sistema di difesa principale sia come secondario, fornendo un valido supporto per proteggere la nave da qualsiasi minaccia manovrabile, in scenari sia di difesa anti-aerea sia anti-superficie.

Con una produzione avviata in questo ambito nel 1950, Leonardo è il maggior fornitore di torrette navali da 40mm a livello globale, con oltre 850 sistemi in servizio per trenta Marine Militari in tutto il mondo.

Fonte: comunicato Leonardo