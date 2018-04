Magnaghi Aeronautica acquisisce la Hsm-Blair

Il Gruppo Magnaghi Aeronautica ha completato l’acquisizione del 100% della Hsm-Blair, fornitore di sistemi di atterraggio per l’industria aerospaziale, leader in Nord America, con il supporto del fondo di investimento Three Hills Capital Partners.

Il Gruppo, con base a Napoli, di proprietà interamente italiana e facente capo a Paolo Graziano, ha definito un’operazione internazionale che, abbinata alla realizzazione del piano industriale quinquennale, consentirà al Gruppo stesso di crescere significativamente nel mercato di riferimento sia in termini economici che industriali.

Magnaghi, che già sviluppa e produce sistemi completi di atterraggio installati sui programmi aeronautici mondiali dei principali produttori, tra i quali Boeing e Airbus, integrerà due stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, rafforzando la propria presenza internazionale, che potrà contare su sette siti industriali in Italia, Brasile ed USA, con circa 800 dipendenti globali.

Il piano industriale del Gruppo integrato, con un backlog inerziale di più di 1,500 M€, raggiungerà i 300 M€ di fatturato con EBITDA superiori al 12%, perseguendo una crescita tecnologica ed industriale di rilievo internazionale.

Hsm- Blair è un Gruppo di aziende con stabilimenti a Long Island e North Carolina, specializzato nella realizzazione di sistemi di atterraggio e componenti aeronautici complessi che opera nel mercato aeronautico dal 1951. È presente sui principali programmi aeronautici della Difesa americana quali: LMAero F-35 JSF, Boeing AH-64, LMAero-Sikorsky S76 ed MH-60.

Magnaghi Aeronautica è la capogruppo operativa di società leader di settore nel segmento industriale aerospaziale. Magnaghi Aeronautica progetta, produce e manutiene Sistemi di atterraggio e di attuazione idraulica ed elettro-meccanica per velivoli ad ala fissa e rotante, per l’aviazione civile e per la Difesa. Il Gruppo Magnaghi Aeronautica con più di 80 anni di esperienza partecipa ai principali Programmi Aeronautici mondiali, quali ATR 72/42, C27J, MH60, NH90 AW 169, Boeing 787 e Bombardier Cseries.

All’interno del Gruppo operano:

Salver, specializzata nello sviluppo e produzione di strutture aeronautiche in materiali compositi avanzati ad alta prestazione.

Metal Sud, azienda specializzata nei trattamenti superficiali e processi speciali per la protezione dei componenti aeronautici.

Magnaghi Brasile, specializzata nella realizzazione di assiemi e componenti aeronautici. Tra i principali clienti annovera Embraer.

Three Hills Capital Partners è una piattaforma di investimento innovativa, specializzata nel fornire soluzioni di capitali flessibili ad aziende europee di media dimensione. L’obiettivo di THCP è formare partnership durature e di successo con imprenditori e management teams aiutandoli a sviluppare le potenzialità del proprio business. THCP gestisce numerosi fondi di investimento per un valore sottostante delle imprese finanziate superiore ai 3 miliardi di euro. Tra le aziende finanziate ci sono: Aquafil, Dedalus, Building Energy, Pelostop, Tomorrow London, Byron e Genius Sports Group.

Fonte: comunicato Gruppo Magnaghi Aeronautica