Elettronica Group e Indra presentano EuroDIRQM

Losanna – Indra e Elettronica Group, hanno annunciato una collaborazione volta allo sviluppo di un sistema DIRCM (Direct InfraRed Countermeasure) basato sull’impiego del Quantum Cascade Laser (QCL) di nuova generazione, adatto a proteggere gli aeromobili ad ala fissa e rotante.

Alla base della partnership c’è l’elevato livello di sinergia fra i rispettivi know-how e capacità tecniche, con l’obiettivo di creare un sistema DIRCM innovativo, che racchiuda tecnologie proprietarie di Paesi UE, per fornire una soluzione di autoprotezione completamente europea e “ITAR-free” che faciliti la commercializzazione internazionale. Il sistema, il primo ad essere completamente sviluppato in Europa e uno dei più tecnologicamente avanzati sul mercato, prende il nome di EuroDIRQM, per riflettere sia le sue radici europee sia l’utilizzo della tecnologia QCL ai fini DIRCM.

Le due società hanno già completato lo sviluppo di un primo prototipo EuroDIRQM, a seguito del successo dei primi test operativi sul QCL eseguiti a marzo, con la gentile collaborazione dell’Aeronautica Militare Italiana.

EuroDIRQM è concepito come sistema “all-in-one”, multi-piattaforma e multi-missione, per l’autoprotezione di tutti i tipi di velivoli, siano essi elicotteri, mezzi di trasporto / cisterna fino ai Jet.

Il Quantum Cascade è l’ultima innovazione nella tecnologia laser e rappresenta un passo avanti rispetto ai laser convenzionali a semiconduttore. L’energia QCL viene generata direttamente nella banda di interesse, ottimizzando il consumo energetico allo stesso tempo del raggio di uscita. Questa tecnologia così all’avanguardia si sta attualmente introducendo per i sistemi di nuova generazione in tutti i campi.

L’EuroDIRQM racchiude i trent’anni di esperienza combinata delle due società nel campo DIRCM e la partnership trarrà vantaggio dalla loro proficua cooperazione di lungo termine in altri programmi internazionali.

Nel corso dei precedenti programmi, Indra ed Elettronica hanno applicato con successo le loro funzionalità DIRCM a diverse piattaforme e scenari. La nuova tecnologia QCL amplierà le capacità DIRCM di Indra, già consolidate con il sistema InShield DIRCM, acquisito da OCCAR per la flotta A400M ES e provato operativamente in un Chinook CH47 nel 2017. Allo stesso modo, la capability DIRCM di Elettronica Group sarà ampliata anch’essa con questa soluzione basata su QCL. Al momento il suo ELT/572 DIRCM è sotto contratto con l’Aeronautica Militare Italiana e operativo a bordo del velivolo C-130J, degli elicotteri AW101 in configurazione Combat Search And Rescue e mostrato operativamente su un C-27J nel 2016.

I sistemi DIRCM consentono ad aerei ed elicotteri di auto-proteggersi dall’impatto dei missili a guida termica, e sono necessari specialmente per la protezione dagli attacchi missilistici di MANPADS. Il concetto operativo si basa sul rilevamento della minaccia in arrivo durante il lancio del missile e sulla contromisura verso la guida missilistica utilizzando un raggio laser diretto che devia la traiettoria del missile. Tutto il processo è rapido e automatico, e il sistema può reagire contro gli attacchi di qualsiasi seeker IR con una sequenza di jamming che garantisce una contromisura efficace.

MANPADS (Man Portable Air Defense Systems) sono i missili terra-aria, guidati verso il calore generato dall’aeromobile, e possono essere facilmente operati da un solo operatore. Questi dispositivi sono la causa principale delle perdite degli aerei militari in scenari di conflitto. I MANPAD rappresentano una minaccia internazionale e una preoccupazione globale a causa della loro proliferazione e del loro uso incontrollato da parte di gruppi terroristici.

Elettronica Group – Il Gruppo Elettronica, specialista nazionale della Difesa Elettronica o “Electronic Warfare / EW”, presente con i propri sistemi ad altissima tecnologia proprietaria presso le Forze Armate di 28 Paesi è sinonimo di eccellenza nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi per la Difesa Elettronica.

Capofila del Gruppo è la romana Elettronica SpA, fondata nel 1951, leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di sorveglianza strategica, autodifesa e attacco elettronico per uso navale, aereo e terrestre che coprono tutti gli aspetti della Difesa Elettronica (radar, infrarossi e banda COMM) incluse applicazioni di Cyber EW, Cyber Security e Cyber Intelligence, facendo uso di tecnologie proprietarie di estrema sofisticazione e livello tecnologico.

Il core business dell’azienda è concentrato sullo sviluppo delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia nell’Electronic Warfare in grado di rispondere alle esigenze operative presenti e future dei suoi clienti, permettendo ad Elettronica di qualificarsi come società di riferimento nell’EW per molte importanti Forze Armate italiane ed estere e di essere presente in molti progetti internazionali di difesa.

L’azienda è fortemente proiettata nel futuro e rispondendo con rapidità ai cambiamenti più significativi in questo settore e partecipando attivamente ai maggiori consorzi industriali europei

Indra Indra è una delle migliori aziende di tecnologia e consulenza al mondo e un partner tecnologico per le operazioni chiave di business dei suoi clienti in tutto il mondo. È leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni proprietarie in aree di nicchia nei mercati dei trasporti e della difesa e leader assoluto nel settore dell’Information Technology in Spagna e America Latina.

Offre una gamma completa di soluzioni proprietarie e servizi all’avanguardia con un elevato valore aggiunto in tecnologia basata su una cultura unica di affidabilità, flessibilità e adattabilità alle esigenze dei propri clienti. Indra è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche end-to-end in settori quali Defense and Security, Transport and Traffic, Energy and Industry, Telecommunications and Media, Financial Services, Electoral Processes, and Public Administrations and Healthcare.

Minsait è la divisione di trasformazione digitale di Indra. Nel 2017 Indra ha registrato un fatturato di 3.011 milioni di euro, impiegando 40.000 professionisti con una presenza locale in 46 Paesi, oltre a operazioni di vendita in oltre 140 Paesi.

Fonte: comunicato Elettronica Group