Leonardo con Aeronautica Militare italiana per l’esercitazione Spartan Alliance

Leonardo e Aeronautica Militare italiana ancora insieme nell’addestramento e simulazione. Dal 18 al 20 luglio, a pochi giorni dalla presentazione dell’innovativo partenariato pubblico privato per la creazione dell’International Flight Training School, Leonardo ha supportato la partecipazione dell’AM all’esercitazione aeronautica virtuale Spartan Alliance con RIACE (Realistic Intelligent Agent Computer Environment), un sistema di training distribuito che consente di creare scenari molto complessi e fedeli alle reali missioni operative.

Grazie a RIACE, è stato possibile federare in un ambiente sintetico avanzato e realistico, gli assetti operativi a pilotaggio convenzionale e a pilotaggio remoto, presenti nei vari siti dell’AM, quali Tornado, Eurofighter, T-346, Predator, l’Integration Test Bed del Reparto Sperimentale di volo di Pratica di Mare e i sistemi C2, il sistema antimissilistico e l’unità Joint Terminal Attack Controller (JTAC).

RIACE è stato sviluppato con l’obiettivo di garantire l’utilizzo delle componenti di simulazione dell’AM, massimizzandone e ampliandone funzionalità e prestazioni addestrative.

Il sistema ha dimostrato la capacità di offrire addestramento collettivo in ambiente sintetico permettendo ai piloti dei diversi velivoli presenti nelle basi dell’Aeronautica di “vivere” all’interno dello stesso scenario ed interagire all’interno dell’ambiente simulato, con il “Man-in-the-Loop”, vale dire il coinvolgimento effettivo di persone nell’ambiente sintetico. RIACE permette quindi ai piloti di addestrarsi a reagire in modo appropriato agli scenari più diversi e complessi, di interagire con la catena di comando e controllo e di esercitarsi in modo congiunto e a livello di coalizione.

La soluzione può essere utilizzata anche per testare nuovi sistemi e di sperimentare nuove tattiche di missione. Con l’utilizzo di RIACE, infine, tutti gli utenti coinvolti (personale navigante, comando e controllo, comando operazioni, sistemi ISR, controllo del traffico aereo, supporto terrestre alle operazioni) possono prendere parte alla preparazione delle missioni e addestrarsi all’interazione reciproca senza abbandonare le rispettive basi.

Anche grazie al contributo dell’infrastruttura di simulazione sviluppata da Leonardo, l’AM ha confermato di rivestire un ruolo di primo piano tra le cinque Power Nations (Italia, US, UK, Germania, Francia) che aderiscono a Spartan Alliance.

Questa capacità di simulazione affianca la International Flight Training School annunciata da Leonardo lo scorso 17 luglio. La IFTS segna l’ingresso di Leonardo nel business dei servizi di addestramento per piloti militari destinati ai caccia di prima linea ma le sue attività in futuro potranno essere ampliate fino a comprendere l’addestramento di piloti di velivoli ad ala fissa, ala rotante e RPAS.

L’offerta della IFTS è basata su un solido progetto di collaborazione tra Leonardo e l’Aeronautica Militare che abiliterà sinergie operative consentendo di cogliere opportunità di mercato e di cooperazione internazionale facendo leva sull’eccellenza tecnologica rappresentata dal sistema integrato di addestramento basato sull’M-346 e dalla sua innovativa la tecnologia LVC (Live, Virtual and Constructive Simulation).

Fonte: comunicato Leonardo