S-400 Triumf anche per il Qatar?

La Russia e il Qatar continuano a discutere di un’eventuale vendita di sistemi missilistici da difesa aerea e antimissile S-400 a Doha, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa TASS.

Confermato inoltre l’accordo per la fornitura di Qatar di armi di piccolo calibro russe, come i fucili d’assalto Kalashnikov e armi anticarro. “Per quanto riguarda la difesa aerea, i sistemi S-400 non c’è un’intesa conclusiva” ha detto Nurmakhmad Kholov, l’ambasciatore russo in Qatar.

Dopo il contratto con la Turchia per i sistemi S-400 (che ha provocato dure reazioni negli USA e nella NATO) anche il Qatar, alleato di ferro di Ankara, sembra voler puntare sugli apparati missilistici russi per la difesa aerea nazionale minacciata dal rischio di uno scontro con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che schierano sistemi di difesa aerea statunitensi.

Nel marzio scorso Riad si rivolse direttamente al Cremlino e all’Eliseo per esercitare pressioni affinchè venisse scongiurata la vendita degli S-400 a Doha.

