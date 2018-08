Gianandrea Gaiani: “Più che mercenari gli italiani che combattono in Ucraina sono dei Volontari”

Gli arresti ordinati dalla Procura di Genova a carico di combattenti italiani nel Dombass riaccende il dibattito sui foreingn fighters, come fenomeno che coinvolge anche cittadini italiani. Perchè lo fanno? per denaro o per ideali, nelle analisi del direttore di Analisidifesa.it, Gianandrea Gaiani

TgCom24 2 agosto 2018