Nuovo cliente per il Sukhoi Su-35?

Secondo non meglio specificate fonti russe Mosca avrebbe siglato un nuovo contratto per la vendita di un lotto di caccia Sukhoi Su-35. Ad oggi non è noto alcun dettaglio sull’operazione: non si conosce il paese acquirente, né il numero di esemplari, né tantomeno i relativi tempi di consegna.

Analisi Difesa si è occupata di recente del forte interesse espresso dai vertici militari degli Emirati Arabi Uniti nei confronti dell’ultimo derivato della fortunata famiglia dei “Flanker”, ma questa è solo un’ipotesi tra le più papabili in vista degli accadimenti trascorsi senza tralasciare tutti quei paesi come Algeria, Egitto, Vietnam, Pakistan e Brasile che in passato avevano mostrato altrettanto interesse verso il Su-35 realizzato dalla KNAAPO di Komsomolsk-on-Amur.

Si tratterebbe del terzo cliente estero per il potente caccia multiruolo dopo la Cina e l’Indonesia. La prima ha acquistato nel novembre del 2015 a seguito di lunghissime trattative 24 esemplari con un contratto del valore di 2,5 miliardi di dollari (con 14 Su-35 già consegnati e gli ultimi 10 che giungeranno entro la fine dell’anno), mentre Giacarta ha ordinato 11 velivoli per un contratto del valore di 1,14 miliardi di dollari (2 Su-35 che giungeranno quando questa notizia verrà pubblicata, 6 unità da consegnarsi a febbraio 2019 e gli ultimi 3 Su-35 entro luglio 2019).

Foto Vlad Perminoff