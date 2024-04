La peruviana Helicentro completa la revisione di 4 elicotteri Mi-8MTV-1

La Helicentro Perù SAC ha consegnato 4 elicotteri da trasporto Mil Mi-8MTV-1 al Comando dell’Aviazione dell’Esercito peruviane dopo importanti lavori di revisione.

Secondo il portale latinoamericano Defensa.com, gli elicotteri con i numeri di registrazione EP-643, EP-650, EP-660 e P-662 sono stati ricevuti alla fine della scorsa settimana presso il quartier generale dell’Aviazione dell’Esercito situato vicino all’aeroporto internazionale “Jorge Chavez” e presso la base dell’Aeronautica Militare di Las Palmas dopo aver effettuato gli opportuni voli di prova e verifica.

Il contratto del valore di circa 25,5 milioni di dollari e della durata di 8 mesi, ha prolungato la vita degli elicotteri di 2.000 ore di volo o 8 anni di operatività.

Negli ultimi 5 anni la Helicentro Perù SAC ha effettuato la manutenzione e la revisione di oltre 40 elicotteri di fabbricazione russa;:tra i più recenti 4 Mi-17-1V per l’Aeronautica e uno per la Polizia Nazionale nel 2019, e 3 Mi-17-1V per l’Aeronautica Militare nel 2020.

Inoltre è stato svolto un lavoro significativo sull’attuale riparazione degli elicotteri Mi-17-1V e Mi-171Sh/Sh-P in relazione ai colpi di arma da fuoco ricevuti durante le operazioni antisabotaggio nelle valli dei fiumi Mantaro, Apurìmac ed Ene (nella cosiddetta regione “VRAEM” o Valley of the Apurímac, Ene and Mantaro rivers) e nelle province di Junin, Yauli, Jauja, Concepción e Huancayo.

Ricordiamo che la SAC Helicentro Perù è una società peruviana che è stata certificata dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile del Perù (DGAC) nel 2005 in qualità di organizzazione autorizzata per la manutenzione di attrezzature per elicotteri dotata di certificazioni e autorizzazioni fornite da Russian Helicopters.

Attualmente l’azienda opera sulla base di un accordo di cooperazione tecnica firmato nel dicembre 2016 tra il locale Servizio di manutenzione (SEMAN Perù SAC) e Russian Helicopters che prevede la riparazione e la manutenzione di elicotteri civili e militari di fabbricazione russa presso le strutture di Las Palmas.

Per garantire un lavoro più confortevole in questa struttura, Helicentro Perù SAC ha restaurato due hangar che sono stati messi in funzione il 10 dicembre 2018. Uno degli hangar dell’azienda si trova anche presso la struttura fissa aggiuntiva dell’Aviazione dell’Esercito (UFA) a Callao.

Le Forze Armate peruviane dispongono di un’ampia flotta di elicotteri russi: secondo l’ultimo database del FlightGlobal l’Esercito peruviano schiera oggi 43 Mi-8/-17/-171, la Marina dispone di un Mi-8/-171 (più 5 in ordine) mentre l’Aeronautica dispone di 16 Mi-24/-25, 2 Mi-35 e circa 9 Mil Mi-17/171 più 8 in ordine. Radiati e messi all’asta invece i Mil Mi-26T un tempo appartenenti all’Aviazione dell’Esercito di Lima.