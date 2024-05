Performance in crescita nel bilancio trimestrale di Leonardo

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2024.

Questi i principali dati che emergono:

Portafoglio Ordini record a più di € 43 miliardi

Book to bill pari a 1,6x riflette la solida performance commerciale

La crescita riflette l’efficace conversione del portafoglio ordini in ricavi

Miglioramento dell’EBITA trainato dalla crescita in Elettronica e in Elicotteri e dalle azioni di efficientamento

Incremento dell’efficienza: piano in linea con il raggiungimento degli obiettivi del 2024

Continuo miglioramento del FOCF, con riduzione dell’assorbimento di cassa

Indebitamento Netto di Gruppo a € 2.931 milioni (-20,7%1)

Nei primi tre mesi del 2024 prosegue l’ottima performance dal Gruppo già registrata nel 2023, con una solida redditività in tutti i segmenti di business, in ulteriore sensibile crescita rispetto al periodo precedente. Al fine di rendere maggiormente confrontabile l’andamento gestionale del Gruppo, gli indicatori del periodo comparativo vengono forniti anche nella versione Proforma, includendo il contributo del Gruppo Telespazio, consolidato integralmente a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli Ordini registrano un deciso incremento del 18,2% (+14,9% rispetto al dato di marzo 2023 proformato), trainati in particolare dalla componente Europea del business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza.

I Ricavi sono in crescita del 20,8% (+15,3% rispetto al dato proformato), grazie principalmente all’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Alla crescita dei Ricavi si affianca una significativa e rilevante crescita dell’EBITA del 73,3% (+67,0% rispetto al dato proformato), portando il ROS del periodo al 5% (3,5% al 31 marzo 2023). 2

In miglioramento del 9,7% (11,5% rispetto al dato proformato) anche il Free Operating Cash Flow del periodo, a dimostrazione della capacità del Gruppo di continuare il percorso di rafforzamento della generazione di cassa intrapreso, pur risentendo dell’usuale profilo infrannuale caratterizzato da assorbimenti nella prima parte dell’anno. L’andamento del FOCF determina un conseguente riflesso positivo sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 21% circa rispetto al periodo a confronto, includendo anche l’effetto della monetizzazione della partecipazione in Leonardo DRS.

“Siamo pienamente focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale. Il consolidamento del core business della difesa procede molto bene grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione che crea nuove opportunità in termini di ricavi e genera efficienze sui costi; stiamo incorporando l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin in tutti i cataloghi prodotto e lavorando sul digital continuum delle Forze Armate.” – ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo

Le future attività sono rafforzate dalla riorganizzazione e dai cambiamenti di Governance che hanno permesso la creazione della nuova Divisione Spazio, l’accelerazione delle attività nella Cyber Security e lo sviluppo di una strategia che faccia leva sull’Intelligenza Artificiale Generativa e sulle capacità multidominio per tutte le piattaforme di Leonardo. Il piano di efficientamento è pienamente operativo e in linea con il raggiungimento del target previsto a fine anno. Infine, per quanto riguarda la crescita inorganica del Piano, stiamo continuando a rafforzare le alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. Tutto ciò ci permetterà di ottenere forte crescita, maggiore redditività e migliore conversione di EBITA in cassa.” – ha concluso Cingolani.

A questo link il documento completo