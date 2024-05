Mosca ha arruolato anche volontari dallo Sri Lanka per combattere in Ucraina

Dopo il governo nepalese, anche quello dello Sri Lanka manderà una delegazione di alto profilo a Mosca, per cercare informazioni sulla sorte subita da centinaia di connazionali, veterani della guerra civile che ha insanguinato l’isola per un trentennio, che starebbero combattendo in Ucraina al servizio della Russia. Lo riporta al Jazeera ripreso in Italia dall’agenzia Adnkronos il 17 maggio.

L’Esercito srilankese riferisce in un comunicato che “un gruppo di eroi di guerra in pensione, che hanno dedicato la propria vita alla difesa del Paese durante il conflitto durato trent’anni” contro la guerriglia Tamil nel nord dell’isola, “sono caduti vittima di una truffa ordita da reclutatori stranieri illegali. Questi veterani sono stati ingannati e inviati nella zona di guerra russo-ucraina, come parte di gruppi di mercenari”.

“Molti di loro – continua l’Esercito dello Sri Lanka – hanno perso la vita o sono rimasti feriti sul campo di battaglia. Erano attratti dalla promessa di unirsi ad eserciti stranieri, da alti salari, dalla assicurazione che avrebbero ottenuto la cittadinanza in quei Paesi e da altri vantaggi. Tuttavia, non hanno ricevuto né stipendio, né benefici e nemmeno le loro famiglie hanno ricevuto alcun compenso. La situazione di questi veterani rimane sconosciuta alle loro famiglie, il che aumenta la loro sofferenza”.

Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri dello Sri Lanka “stanno cercando informazioni su questi veterani e sulle perdite che hanno subito nel conflitto russo-ucraino. Il comandante dell’esercito ha rivolto un appello ai veterani di guerra, incoraggiandoli a non cadere vittime di questi progetti illegali, che mettono a repentaglio la loro vita, e a considerare il benessere delle loro famiglie prima di prendere qualsiasi decisione”.

Le forze dell’ordine, tra cui il Dipartimento di investigazione criminale (CISD), le unità di polizia e di intelligence “hanno avviato ampie operazioni per arrestare i responsabili di questo racket del traffico di esseri umani. Diverse persone coinvolte sono già state arrestate. Il comandante dell’esercito – conclude la nota – ha sottolineato che ai cittadini dello Sri Lanka, in particolare ai veterani di guerra, non può essere permesso di diventare mercenari all’estero e affrontare situazioni che mettono a repentaglio la loro vita”.

Foto Ministero Difesa Russo