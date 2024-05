Contratti ad Airbus Helicopters per il supporto della flotta francese di Sécurité Civile e Gendarmerie Nationale

Airbus Helicopters e Babcock si sono aggiudicati un contratto per supportare 48 EC145 gestiti dal Ministero degli Interni francese. Il contratto, della durata di 12 anni e con inizio quest’anno, è stato firmato con la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé), l’organizzazione responsabile della manutenzione degli aeromobili gestiti dal governo francese.“

“La Sécurité Civile e la Gendarmerie Nationale svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle nostre comunità in Francia. Siamo orgogliosi di aver firmato questo contratto, che dimostra la loro fiducia in noi e rafforza la nostra partnership”, ha dichiarato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support and Services di Airbus Helicopters. “Siamo consapevoli della nostra responsabilità nel garantire che i loro EC145 siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le loro missioni critiche”.

Il contratto copre i 33 EC145 gestiti dalla Sécurité Civile e i 15 EC145 gestiti dalle forze aeree della Gendarmeria, distribuiti in 41 basi in Francia, comprese cinque basi nei territori francesi d’oltremare. Il contratto copre il supporto tecnico (compresi i rappresentanti tecnici del settore che lavorano in loco), la fornitura di pezzi di ricambio, le soluzioni logistiche (trasporto dei ricambi e gestione delle scorte), la gestione dei dati tecnici e il supporto software.

Airbus Helicopters e Bacock garantiranno che gli EC145 della Sécurité Civile e della Gendarmerie siano disponibili per le loro missioni critiche al servizio della popolazione francese. Gli EC145 della Securité Civile e della Gendarmerie sono utilizzati per le missioni di ricerca e soccorso, per i servizi medici di emergenza e per le missioni antincendio. Gli EC145 della Gendarmerie sono anche impegnati in operazioni di polizia.

Airbus è anche impegnata nel rinnovamento della flotta di elicotteri della Sécurité Civile e della Gendarmerie. La Sécurité Civile opera già quattro nuovi H145 ordinati nel 2021, anch’essi supportati da Airbus Helicopters e Babcock. Alla fine del 2023 è stato firmato un contratto per 42 H145 per il Ministero dell’Interno francese (36 per la Sécurité Civile e sei per la Gendarmerie). Le consegne dei velivoli inizieranno nel 2024.

Fonte;: comunicato Airbus

