I russi distruggono un obice Oto Melara M56 ucraino

Il 13 maggio il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver distrutto per la prima volta un obice Oto Melara M56 da 105 mm in dotazione alle forze ucraine.

Secondo quanto riferito, il pezzo d’artiglieria é stato distrutto il 12 maggio nell’area o ovest di di Avdiivka dalle unità del Raggruppamento di Forze Sud. E’ la prima volta che si menziona la distruzione di questo tipo di obice di costruzione italiana risalente agli anni ’60 e che è stato fornito all’Ucraina in almeno 6 esemplari dalla Spagna (nella foto sopra) e forse anche dall’Italia, anche se il condizionale è d’obbligo tenuto conto che Roma ha posto il segreto sulle forniture militari a Kiev.

L’obice M56 era in servizio nell’Esercito Italiano in oltre 300 esemplari radiati oltre 20 anni or sono e in parte probabilmente ancora nei magazzini mentre 18 esemplari sono stati nuovamente resi operativi presso due reparti alpini e uno di paracadutisti.

Foto: Ejercito de Tierra