Ricavi e valore in crescita nel bilancio di DigitalPlatforms S.p.A.

DigitalPlatforms S.p.A., gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni Internet of Things, Cyber e AI per le infrastrutture critiche, con l’approvazione del Bilancio 2023 si attesta sempre di più tra i leader del settore e conferma le prospettive di crescita nel triennio 2024-2026.

Il bilancio 2023 del Gruppo registra un Valore della Produzione a 77,5 milioni di euro con una crescita dell’11,7% rispetto al 2022, grazie al continuo sviluppo del portafoglio di offerta e del crescente accreditamento della Società presso i principali Clienti. L’EBITDA cresce più che proporzionalmente a 12,2 milioni di euro, + 43,5%, e anche il patrimonio netto sale a 42,6 milioni di euro, +49,3% sul 2022.

Nonostante un contesto geopolitico caratterizzato da sempre maggiori incertezze, DigitalPlatforms prosegue quindi con determinazione nell’implementazione del suo Piano Industriale, superando gli obiettivi economici per il 2023 e incrementando significativamente il suo portafoglio ordini.

In questo contesto, DP comunica anche di essersi recentemente aggiudicata un rilevante ordine per la filiera della difesa, del valore di 20 milioni di euro per la durata di 5 anni.

Infine, nel 2023 il Gruppo DigitalPlatforms ha iniziato un percorso di trasformazione orientato alla sostenibilità, con la definizione di un Piano Triennale, la redazione della prima Relazione di Impatto per 2023, la pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità, con un significativo miglioramento di molti indicatori ESG, e con la trasformazione della Capogruppo DigitalPlatforms S.p.a. in Società Benefit.

“Nonostante un contesto tecnologico, normativo e geopolitico in fortissima evoluzione, DigitalPlatforms continua a crescere e a consolidarsi come uno dei leader del settore, mantenendo saldi i valori fondamentali di sostenibilità, affidabilità e orientamento all’innovazione.

Abbiamo ulteriormente incrementato il nostro organico arrivando a 460 risorse, per rafforzare ulteriormente la nostra presenza qualificata sul mercato e la nostra capacità di rispondere con competenza e talenti alle esigenze dei clienti. Con questo Bilancio confermiamo inoltre il nostro importante impegno in ambito ESG, che riflette la nostra volontà di avere impatto positivo sulle persone e sull’ambiente” ha commentato Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms (nella foto sopra).

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con circa 460 risorse altamente qualificate che operano in sette aziende, tutte basate interamente in Italia. Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla CyberSecurity.

Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.

Fonte: comunicato DigitalPlatforms