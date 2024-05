Il 10 Maggio a Riccione la presentazione del libro “L’Ultima Guerra contro l’Europa”

Continuano le presentazioni in tutta Italia del libro di Gianandrea Gaiani “L’Ultima guerra contro l’Europa”. Il prossimo appuntamento è in Romagna, venerdì 10 maggio alle ore 18 presso il WEME SUITE HOTEL in viale Ceccarini 65 a Riccione (Rimini) organizzato dall’Associazione Culturale Identità Europea.

Considerata la disponibilità non infinita di posti è richiesta la prenotazione telefonando al numero 338 8375864

A questo link la segnalazione del libro “L’Ultima guerra contro l’Europa”.

L’Ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi

Autore: Gianandrea Gaiani

Foto di copertina di Gian Micalessin

Editore: Il Cerchio

Pubblicazione: Febbraio 2023

Pg 132

Prezzo Euro 22