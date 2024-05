Gaiani: “L’estrema polarizzazione sociale non è cominciata con la guerra a Gaza”

I negoziati per la la liberazione degli ostaggi e la soluzione del conflitto nella Striscia di Gaza, il ruolo del Qatar e la crescente polarizzazione sociale in Occidente rispetto alla guerra in Medio Oriente.

Questi i temi trattati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 nel primo pomeriggio del 4 maggio.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul Canale YouTube di Analisi Difesa.