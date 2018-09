Gaiani:”Secondo la Convenzione di Ginevra del 51, chi delinque perde il diritto di asilo”

L’annunciata pubblicazione del decreto Sicurezza e Immigrazione, denominato decreto Salvini, da parte del Governo Conte interviene in un una materia molto controversa che fin qui pessimente gestita ha creato allarme e preoccupazione in tutto il Paese. Le nuove norme che puntualizzano le condizioni del diritto di asilo e arrivano fino a preconizzare il ritiro delal cittadinanza a chi dovesse essere condannato in via definitiva per terrorismo sono al centro delel polemiche e delle analisi di Gianandrea Gaiani, direttore di AnalisiDifesa.it