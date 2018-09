La “battaglia per Vitrociset” tra Leonardo e Fincantieri

Leonardo ha esercitato ieri il diritto di prelazione sul 98,54% delle azioni di Vitrociset, di cui già possedeva una quota dell’1,46%, azzerando di fatto l’iniziativa di Fincantieri che un mese fa aveva presentato un’offerta, insieme alla società Mer Mec dell’imprenditore pugliese Vito Pertosa, per l’azienda romana di servizi e soluzioni per sistemi complessi nei settori Difesa e Sicurezza, Spazio, Trasporti e Infrastrutture Critiche.

Fino a oggi in mano alla famiglia Crociani, Vitrociset ha 989 dipendenti, di cui circa 630 in Italia, ricavi nel 2017 pari a circa 163 milioni di euro e ordini per 236 milioni con una lunga lista di clienti di grande rilevanza che include i ministeri di Interno e Difesa.

L’iniziativa di Leonardo sembra inserirsi nel confronto a distanza con Fincantieri che in seguito all’intesa col francese Naval Group puntava ad acquisire Vitrociset per ampliare le sue capacità al di là delle realizzazioni navali, ma non chiude però la porta alla cooperazione con Fincantieri nella stessa Vitrociset in cui Leonardo lascia aperta “la possibilità di ingresso di altri attori”.

L’operazione, soggetta a specifiche condizioni tra cui le autorizzazioni Golden Power e Antitrust, è stata annunciata e commentata così dai due colossi industriali.

Ieri un comunicato del gruppo guidato da Alessandro Profumo ha reso noto che “Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha deliberato di procedere all’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto del 98,54% di Vitrociset, società di cui Leonardo detiene attualmente l’1,46%, a fronte della notifica dell’offerta ricevuta in data 9 agosto u.s. L’operazione crea valore contribuendo al rafforzamento di Leonardo nel suo core business dei Servizi, in particolare della Logistica, del Simulation & Training e delle Operazioni Spaziali, incluso il segmento Space Surveillance and Tracking.

Inoltre tale iniziativa consente di consolidare la filiera nazionale nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, aumentandone la competitività con prospettive di mercato significative. Successivamente saranno valutati i più opportuni assetti societari, anche contemplando la possibilità di ingresso di altri attori, in grado di contribuire al miglior posizionamento di Vitrociset nei business di riferimento”.

Il gruppo cantieristico guidato da Giuseppe Bono ha poco dopo annunciato che “Fincantieri fa riferimento alla comunicazione del 7 agosto scorso con la quale informava di aver sottoscritto insieme a Mer Mec un accordo per l’acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, operazione soggetta a diverse condizioni. Una di queste era che Leonardo S.p.A., azionista di minoranza di Vitrociset, non esercitasse il diritto di prelazione per rilevare l’intero capitale della società, di cui attualmente detiene l’1,46%.

In data odierna Leonardo S.p.A. ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esercitare tale diritto di prelazione. L’esercizio di tale diritto determina l’inefficacia dell’accordo per l’acquisizione congiunta di Vitrociset da parte di Fincantieri e Mer Mec facendo venire meno i presupposti per il perfezionamento dell’operazione.

La mancata acquisizione di Vitrociset non pregiudicherà in nessun modo il raggiungimento degli obiettivi economici e strategici del Gruppo Fincantieri. Fincantieri proseguirà con le iniziative, da tempo avviate, volte ad implementare le competenze nelle attività di supporto logistico richieste dai clienti, fattore questo che si rende sempre più indispensabile per concorrere con successo sui mercati internazionali”.

Foto: FGF, Fincantieri e Vitrociset