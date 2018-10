Il diverbio tra Malaysia e Russia per la manutenzione dei Su-30MKM

Lo scorso mese è esplosa una diatriba tra il costruttore russo Sukhoi e i vertici militari malesiani poiché questi ultimi avrebbero lamentato la difficoltà di mantenimento in condizioni operative di volo della propria flotta di Sukhoi Su-30MKM (“Flanker-H”).

Secondo un funzionario del Paese asiatico, il modo di fare affari dei russi non sarebbe aperto o trasparente come quello di altre nazioni occidentali; in parole povere i caccia russi sarebbero costosi da mantenere a causa di burocrazia e mancanza di trasparenza contrattuale.

La replica del Governo russo non si è fatta attendere e ha smentito seccamente il fatto che i Sukhoi malesi siano difficili da mantenere quanto piuttosto che Kuala Lumpur dovrebbe seguire un adeguato programma di manutenzione in modo che gli aerei siano mantenuti …“nelle condizioni giuste per raggiungere i loro obiettivi”, ribattendo inoltre che “l’incapacità di finanziare adeguatamente la flotta avrebbe potuto essere evitata se ci fosse stato un serio interesse del Governo locale a mantenere in servizio i caccia Sukhoi”.

A tal proposito Mosca avrebbe poi citato l’esempio dell’India, dove quasi 300 aerei da combattimento multiruolo Su-30MKI e MiG-29 costituiscono oggigiorno il pilastro delle capacità aeronautiche del paese senza che si riscontrino problemi simili.

La Royal Malaysian Air Force acquistò nel 2003 i caccia russi come parte di un contratto del valore di 900 milioni di dollari. Nella gara il governo malese ricevette l’offerta da Boeing per l’acquisto di F/A-18E/F ma tale proposta fu rifiutata a favore dei 18 Su-30MKM russi.

Foto Airliners.net