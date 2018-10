Leonardo al Salone parigino Euronaval

Leonardo partecipa al Salone Euronaval (Parigi-Le Bourget, 23-26 ottobre, hall 2, stand K128) con avanzate capacità e tecnologie navali per la messa in sicurezza del mare, un ambiente sempre più strategico e interconnesso attorno al quale ruotano forti interessi geopolitici, commerciali ed economici.

Facendo leva anche su tecnologie proprietarie, Leonardo affianca i propri clienti per garantire loro una consapevolezza completa del dominio marittimo, proponendo un’ampia gamma di prodotti: dai sistemi di gestione del combattimento chiavi in mano per la sorveglianza e la sicurezza, fino a quelli di difesa, alle munizioni e ai sensori subacquei per tutte le classi di navi militari, ai sistemi con equipaggio e a pilotaggio remoto.

Oltre a includere equipaggiamenti e servizi satellitari per l’osservazione della Terra e la geo- localizzazione, essenziali per il monitoraggio ambientale marino e la sicurezza marittima, il portafoglio di Leonardo si sta espandendo e arricchendo di un’avanzata offerta per l’addestramento e la manutenzione in ambito navale.

Grazie alle sue soluzioni, Leonardo sta finalizzando una serie di contratti in numerosi Paesi, dal continente africano all’Oceania, e sta perseguendo importanti gare in Europa, Medio Oriente e Sud America, anche in partnership con Fincantieri. Per cogliere al meglio le nuove sfide sui mercati internazionali e presentare soluzioni congiunte in un settore sempre più competitivo ed esigente, Leonardo e Fincantieri hanno dato nuovo impulso a Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture con quote rispettivamente del 49 % e del 51%.

Nell’ambito della collaborazione e preferred partnership avviata nell’ottobre 2014, l’intesa è stata rinnovata con l’intento di valorizzare tutte le competenze e tecnologie sviluppate a livello nazionale. Leonardo consoliderà la propria posizione di preferred partner per quanto riguarda il Combat Management System, il sistema di combattimento e gli apparati di bordo.

Sullo stand a Euronaval debutterà MORPHEUS XR. Il sistema è un esempio di come i servizi di supporto del prodotto possano essere ancora più efficaci attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie basate sulla realtà virtuale.

Le operazioni svolte all’interno della plancia di comando di una nave verranno presentate in una replica di un centro di comando e controllo navale basata sull’esclusivo sistema di gestione del combattimento di Leonardo. Modulare e flessibile, il Combat Management System viene sviluppato sulla base di tecnologie avanzate, per soddisfare le esigenze più rigorose. Le capacità in questo ambito possono essere altresì integrate in qualsiasi Combat Management System esistente.

Leader nella fornitura di sistemi di difesa navale e subacquea, Leonardo presenta prodotti allo stato dell’arte come i siluri pesanti e leggeri, dal Black Shark al Black Scorpion, e, nel settore delle artiglierie navali, il nuovo Marlin 40, un sistema ad alte prestazioni e completamente digitale per navi leggere progettate per operazioni di pattugliamento. In mostra anche una gamma di munizioni navali, come il VULCANO 127mm e 76mm.

Sullo stand sono presenti anche elicotteri e sensori aero-portati per la sorveglianza marittima: dall’AW101 e AW159 fino all’NH90, elicottero militare multiruolo scelto recentemente dal Qatar con un contratto che vale oltre 3 miliardi di euro, e all’AWHERO, elicottero a pilotaggio remoto che può anche integrare il radar di sorveglianza Gabbiano Ultralight di Leonardo, anch’esso in mostra.

L’AWHERO sarà una componente essenziale delle sperimentazioni previste dal programma europeo di ricerca militare OCEAN 2020 a guida Leonardo, volto a sviluppare e testare nuovi concetti e tecnologie per la sorveglianza navale e la sicurezza marittima. L’azienda è a capo di un team di 42 partner provenienti da 15 Paesi europei per sviluppare questo progetto particolarmente importante per le tecnologie marittime del futuro.

Presente in stand anche la controllata statunitense Leonardo DRS, che espone un’innovativa propulsione navale a guida ibrida. Si tratta di una soluzione che consente alla nave di operare molto più

efficacemente a velocità più basse, incrementando la durata delle missioni operative e riducendo le emissioni

Fonte: comunicato Leonardo

Foto Leonardo e Marina Militare