Cannoni OTO 76/62 Super Rapido per le nuove corvette tedesche K130

Leonardo ha firmato con l’agenzia federale tedesca che gestisce il procurement militare (la Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) un contratto per la fornitura di sette sistemi OTO 76/62, in versione Super Rapido, che equipaggeranno le corvette K130 della Marina Militare tedesca. Sono previste anche attività di addestramento e fornitura di parti di ricambio.

Con questa acquisizione, l’equipaggiamento navale di Leonardo diventa il sistema di difesa di riferimento per la Marina tedesca, che ne ha già sperimentato le capacità nella versione compatta, installata sul primo lotto di corvette in base a un contratto precedente.

La storica collaborazione con il Paese e con l’agenzia di procurement risulta rafforzata da quest’ultimo accordo. La fornitura dei primi sistemi di artiglieria navale di Leonardo, in particolare il 76/62 Compatto, risale agli anni ’70. Acquisizioni più recenti riguardano i cannoni navali 127/64 in grado di operare il munizionamento Vulcano e le torrette Hitrole 12.7 in servizio a bordo delle Fregate F125.

Il sistema OTO 76/62 Super Rapido, parte dell’offerta di artiglieria navale di Leonardo, rappresenta un successo commerciale: è infatti utilizzato da quasi 60 Marine al mondo. E’ l’unico di medio calibro in

grado di sostenere una cadenza fino a 120 colpi al minuto, requisito fondamentale per la difesa in scenari di guerra asimmetrica.

Si caratterizza per leggerezza, accuratezza e utilizzo di munizioni guidate. La flessibilità di impiego rende il sistema particolarmente adatto per la difesa anti-aerea e antimissile e per la difesa di punto. E’ integrabile su qualunque tipologia e classe di nave, incluse le unità più piccole.

In base alla configurazione l’OTO 76/62 Super Rapido può includere la funzionalità STRALES, ovvero la capacità di operare il munizionamento guidato DART per contrastare bersagli molto manovrabili, e la funzione VULCANO, per operare un munizionamento a guida GPS a lunga distanza e di estrema precisione. In opzione, il dispositivo Multi Feeding (MF) consente di selezionare in tempo reale munizioni standard e guidate in risposta allo scenario di ingaggio.

Recentemente l’OTO 76/62 ha superato con successo un cyber assessment condotto dalla stessa Leonardo, volto a garantire la resilienza del sistema da eventuali attacchi cyber ostili, una minaccia sempre più frequente nel caso di sistemi particolarmente sofisticati.

Fonte: comunicato Leonardo